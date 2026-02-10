Рейтинг@Mail.ru
Жителя КБР будут судить за оправдание нацизма в соцсетях - РИА Новости, 10.02.2026
20:16 10.02.2026
Жителя КБР будут судить за оправдание нацизма в соцсетях
Жителя КБР будут судить за оправдание нацизма в соцсетях
Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Зольского района республики, которого обвиняют в том,... РИА Новости, 10.02.2026
Жителя КБР будут судить за оправдание нацизма в соцсетях

В КБР мужчину будут судить по делу об оправдании идеологии нацизма в соцсетях

НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Зольского района республики, которого обвиняют в том, что он в соцсетях оправдывал идеологию нацизма, сообщило надзорное ведомство региона.
«

"По версии следствия, в октябре 2023 года 24-летний житель Зольского района со своего аккаунта в одной из социальных сетей, доступной для неограниченного круга лиц, разместил текстовые комментарии, содержащие оправдание идеологии нацизма, одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси", - говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Реабилитация нацизма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Кабардино-Балкарии.
Жителя Красноярска оштрафовали за нацистское приветствие
