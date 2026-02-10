Жителя КБР будут судить за оправдание нацизма в соцсетях

«

"По версии следствия, в октябре 2023 года 24-летний житель Зольского района со своего аккаунта в одной из социальных сетей, доступной для неограниченного круга лиц, разместил текстовые комментарии, содержащие оправдание идеологии нацизма, одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси", - говорится в сообщении.