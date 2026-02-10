Рейтинг@Mail.ru
Суд в Киеве продлил арест подозреваемому в убийстве сына заммэра Харькова
17:47 10.02.2026
Суд в Киеве продлил арест подозреваемому в убийстве сына заммэра Харькова
Печерский суд Киева оставил под стражей Богдана Рынжука, которого подозревают в убийстве в Вене сына заместителя мэра Харькова
Суд в Киеве продлил арест подозреваемому в убийстве сына заммэра Харькова

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Печерский суд Киева оставил под стражей Богдана Рынжука, которого подозревают в убийстве в Вене сына заместителя мэра Харькова, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Это же издание в декабре 2025 года сообщало, что посол Украины в Болгарии Олеся Илащук заявила, что ее сын Богдан Рынжук был задержан по подозрению в недавнем убийстве в Вене сына заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данилы.
"Печерский суд Киева продлил меру пресечения второму подозреваемому по делу об убийстве украинца в Вене - Богдану Рынжуку. Он остаётся под стражей ещё на 60 дней без права внесения залога", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее "Страна.ua" сообщала, что сын заместителя мэра Харькова Сергея Кузьмина Данила был убит в Вене, возможно, из-за долгов. Отмечалось, что Данила Кузьмин пропал 25 ноября в столице Австрии. Позднее национальная полиция Украины подтвердила задержание в Вене двоих подозреваемых в причастности к убийству 21-летнего украинца.
