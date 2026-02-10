Рейтинг@Mail.ru
Отказ Роспатента регистрировать бренд для вакцин Pfizer признали незаконным
17:31 10.02.2026
Отказ Роспатента регистрировать бренд для вакцин Pfizer признали незаконным
Отказ Роспатента регистрировать бренд для вакцин Pfizer признали незаконным - РИА Новости, 10.02.2026
Отказ Роспатента регистрировать бренд для вакцин Pfizer признали незаконным
Суд по интеллектуальным правам по заявлению американской фармацевтической компании Pfizer Inc. признал незаконным решение Роспатента, отклонившего ее заявку на... РИА Новости, 10.02.2026
Отказ Роспатента регистрировать бренд для вакцин Pfizer признали незаконным

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам по заявлению американской фармацевтической компании Pfizer Inc. признал незаконным решение Роспатента, отклонившего ее заявку на регистрацию товарного знака Abrysvo для вакцин, говорится в документах, которые изучило РИА Новости.
Pfizer в своем заявлении, поданном в суд в сентябре, оспаривала решение ведомства от 3 июня 2025 года. "Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося во вторник рассмотрения спора.
Заявку на регистрацию в России товарного знака для единственной категории товаров "вакцина для людей" американская компания подала в 2023 году. Это комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде концентрических окружностей (окружности разных радиусов, но имеющие один и тот же центр) и словесного элемента Abrysvo справа от них.
Роспатент отклонил заявку, так как посчитал, что обозначение Pfizer сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком немецкой фармкомпании Merck. Ее комбинированный знак тоже состоит из концентрических окружностей и словесного элемента Mavenclad.
Pfizer направила возражения, в которых указала, что препараты выписывают врачи, которые не могут быть введены в заблуждение сходством графических элементов. Как отмечала компания, "невозможно представить себе ситуацию, при которой невролог при лечении пациента с рассеянным склерозом захочет выписать иммунодепрессивный препарат "Мавенклад" (Mavenclad), а, будучи введенным в заблуждение "сходством до степени смешения изобразительным элементом", выпишет вакцину "Абрисво" (Abrysvo)".
Также, по мнению американской компании, невозможно представить, что пациент, покупающий в аптеке вакцину заявителя либо препарат Merck, "назовет фармацевту не наименование препарата… а будет описывать изобразительные элементы, которые он ранее видел на упаковке". Роспатент тем не менее отклонил и возражения Pfizer, в том числе опираясь и на мнение Merck.
Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр - в Гротоне, штат Коннектикут.
