Отказ Роспатента регистрировать бренд для вакцин Pfizer признали незаконным

Медсестра готовит шприц с вакциной Pfizer/Biontech против COVID-19 в больнице MontLegia CHC в Льеже. Архивное фото

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Суд по интеллектуальным правам по заявлению американской фармацевтической компании Pfizer Inc. признал незаконным решение Роспатента, отклонившего ее заявку на регистрацию товарного знака Abrysvo для вакцин, говорится в документах, которые изучило РИА Новости.

Pfizer в своем заявлении, поданном в суд в сентябре, оспаривала решение ведомства от 3 июня 2025 года. "Признать ненормативный правовой акт недействительным полностью", - приводится в карточке дела результат завершившегося во вторник рассмотрения спора.

Заявку на регистрацию в России товарного знака для единственной категории товаров "вакцина для людей" американская компания подала в 2023 году. Это комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде концентрических окружностей (окружности разных радиусов, но имеющие один и тот же центр) и словесного элемента Abrysvo справа от них.

Роспатент отклонил заявку, так как посчитал, что обозначение Pfizer сходно до степени смешения с зарегистрированным ранее товарным знаком немецкой фармкомпании Merck. Ее комбинированный знак тоже состоит из концентрических окружностей и словесного элемента Mavenclad.

Pfizer направила возражения, в которых указала, что препараты выписывают врачи, которые не могут быть введены в заблуждение сходством графических элементов. Как отмечала компания, "невозможно представить себе ситуацию, при которой невролог при лечении пациента с рассеянным склерозом захочет выписать иммунодепрессивный препарат "Мавенклад" (Mavenclad), а, будучи введенным в заблуждение "сходством до степени смешения изобразительным элементом", выпишет вакцину "Абрисво" (Abrysvo)".

Также, по мнению американской компании, невозможно представить, что пациент, покупающий в аптеке вакцину заявителя либо препарат Merck, "назовет фармацевту не наименование препарата… а будет описывать изобразительные элементы, которые он ранее видел на упаковке". Роспатент тем не менее отклонил и возражения Pfizer, в том числе опираясь и на мнение Merck.