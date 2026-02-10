Суд начал заочное слушание дела экс-активистки "Открытой России"*

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд во вторник приступил к заочному слушанию уголовного дела о финансировании терроризма в отношении бывшей активистки признанной нежелательной в РФ организации "Открытая Россия"*, иноагента Анастасии Шевченко**, сообщил РИА Новости представитель суда.

По его информации, Шевченко ** обвиняется по статье "Содействие террористической деятельности".

"Суд приступил к рассмотрению дела", - сказал собеседник агентства, добавив, что оно слушается заочно и в закрытом режиме.

В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что зимой 2025 года, находясь за границей, Шевченко** размещала в соцсети информацию о проведении сбора денег для запрещенной в РФ террористической организации "Азов"***. В сопровождавших публикации видео она демонстрировала брошюру на английском языке с предложением внести деньги и указанием соответствующей ссылки.

Лингвистическая экспертиза показала наличие в видео признаков содействия Шевченко** террористической деятельности - участие в сборе средств для террористической организации.

В феврале 2021 года суд в Ростове-на-Дону по делу о деятельности нежелательной организации приговорил Шевченко** к 4 годам лишения свободы условно, а позже смягчил приговор до 3 лет условного срока. В декабре 2022 года районный суд заменил ей условный срок на колонию-поселение по требованию ГУФСИН в связи с неисполнением Шевченко** "возложенных обязанностей". По данным СМИ, она эмигрировала в Вильнюс . С мая прошлого года Шевченко** внесена в перечень террористов и экстремистов.

* Организация, признанная нежелательной в РФ

** Лицо, признанное иноагентом, а также террористом и экстремистом на территории РФ