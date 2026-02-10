https://ria.ru/20260210/sud-2073459601.html
Суд в Москве заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Алексеева
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 10.02.2026
россия
москва
дубай
