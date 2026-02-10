Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Алексеева
15:18 10.02.2026
Суд в Москве заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Алексеева
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 10.02.2026
Суд в Москве заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Алексеева

Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал соучастницу покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении обвиняемой Серебрицкой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", - решил суд.
В ходе заседания стало известно, что женщина объявлена в международный розыск, она ранее не судима.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Серебрицкая ночью 5 февраля вылетела из "Внуково" в Стамбул, откуда, по данным ФСБ, уехала на Украину. Задержаны ещё два соучастника покушения – Виктор Васин и его сын Павел Васин.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
