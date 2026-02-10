https://ria.ru/20260210/sud-2073459172.html
На Урале начали рассматривать дело об убийстве матерью трехлетнего сына
На Урале начали рассматривать дело об убийстве матерью трехлетнего сына - РИА Новости, 10.02.2026
На Урале начали рассматривать дело об убийстве матерью трехлетнего сына
Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела об убийстве матерью 3-летнего сына, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:16:00+03:00
2026-02-10T15:16:00+03:00
2026-02-10T15:16:00+03:00
происшествия
наталья гусева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15091/95/150919519_0:46:512:334_1920x0_80_0_0_fc0538b2f4ec65750625f3f1946f09be.jpg
https://ria.ru/20260116/zhitel-2068280601.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15091/95/150919519_3:0:510:380_1920x0_80_0_0_7f258b5fb6274ff7cf1a30272c08bf3c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, наталья гусева
Происшествия, Наталья Гусева
На Урале начали рассматривать дело об убийстве матерью трехлетнего сына
Свердловский суд приступил к рассмотрению дела о убийстве матерью 3-летнего сына
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела об убийстве матерью 3-летнего сына, сообщила пресс-служба инстанции.
В суде уточняют, что фигурантка – 41-летняя местная жительница Наталия Гусева
. По версии следствия, в апреле 2025 года она избила своего трехлетнего сына, в течение суток не оказывала ребенку помощь, врачей не вызывала. Только вмешательство знакомого заставило женщину вызвать "скорую".
Обвинение считает, что в день возвращения из детской больницы мать вновь применила насилие к сыну, от полученных травм ребенок скончался. Ей вменяют три статьи: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку с особой жестокостью и мучениями и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
"По ходатайству обвиняемой уголовное дело рассматривается с участием присяжных заседателей. Сегодня в суде со вступительными заявлениями выступили гособвинитель и защитник подсудимой. Далее суд перешел к исследованию доказательств", – рассказали в пресс-службе.