На Урале начали рассматривать дело об убийстве матерью трехлетнего сына - РИА Новости, 10.02.2026
15:16 10.02.2026
На Урале начали рассматривать дело об убийстве матерью трехлетнего сына
На Урале начали рассматривать дело об убийстве матерью трехлетнего сына
Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела об убийстве матерью 3-летнего сына, сообщила пресс-служба инстанции. РИА Новости, 10.02.2026
На Урале начали рассматривать дело об убийстве матерью трехлетнего сына

Свердловский суд приступил к рассмотрению дела о убийстве матерью 3-летнего сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Свердловский областной суд приступил к рассмотрению дела об убийстве матерью 3-летнего сына, сообщила пресс-служба инстанции.
В суде уточняют, что фигурантка – 41-летняя местная жительница Наталия Гусева. По версии следствия, в апреле 2025 года она избила своего трехлетнего сына, в течение суток не оказывала ребенку помощь, врачей не вызывала. Только вмешательство знакомого заставило женщину вызвать "скорую".
Обвинение считает, что в день возвращения из детской больницы мать вновь применила насилие к сыну, от полученных травм ребенок скончался. Ей вменяют три статьи: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку с особой жестокостью и мучениями и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.
"По ходатайству обвиняемой уголовное дело рассматривается с участием присяжных заседателей. Сегодня в суде со вступительными заявлениями выступили гособвинитель и защитник подсудимой. Далее суд перешел к исследованию доказательств", – рассказали в пресс-службе.
Жителя Свердловской области осудили за гибель сына во сне
16 января, 12:25
 
