На Урале начали рассматривать дело об убийстве матерью трехлетнего сына

Обвинение считает, что в день возвращения из детской больницы мать вновь применила насилие к сыну, от полученных травм ребенок скончался. Ей вменяют три статьи: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью ребенку с особой жестокостью и мучениями и ненадлежащее исполнение обязанностей по его воспитанию.