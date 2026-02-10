https://ria.ru/20260210/sud-2073457915.html
Соучастницу покушения на генерала Алексеева объявили в международный розыск
Соучастницу покушения на генерала Алексеева объявили в международный розыск - РИА Новости, 10.02.2026
Соучастницу покушения на генерала Алексеева объявили в международный розыск
Сбежавшая из России соучастница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая объявлена в международный розыск, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.02.2026
происшествия
россия
москва
дубай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
