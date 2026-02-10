Рейтинг@Mail.ru
Соучастницу покушения на генерала Алексеева объявили в международный розыск - РИА Новости, 10.02.2026
15:12 10.02.2026
Соучастницу покушения на генерала Алексеева объявили в международный розыск
происшествия
россия
москва
дубай
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
покушение на генерала алексеева в москве
россия
москва
дубай
происшествия, россия, москва, дубай, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), покушение на генерала алексеева в москве
Происшествия, Россия, Москва, Дубай, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Покушение на генерала Алексеева в Москве
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Сбежавшая из России соучастница покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая объявлена в международный розыск, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает ходатайство следствия о заочном аресте Серебрицкой.
"Объявлена в международный розыск", - заявил следователь в суде.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Серебрицкая ночью 5 февраля вылетела из "Внуково" в Стамбул, её объявили в федеральный розыск. По данным ФСБ, оттуда уехала на Украину.
Кроме того, задержаны ещё два пособника покушения – Виктор Васин и его сын Павел Васин.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Генерал-лейтенант Минобороны России Владимир Алексеев - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Источник рассказал о состоянии генерала Алексеева после покушения
