https://ria.ru/20260210/sud-2073456110.html
Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить по делу о взятках
10.02.2026
Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить по делу о взятках
10.02.2026
2026-02-10T15:05:00+03:00
2026-02-10T15:05:00+03:00
2026-02-10T15:05:00+03:00
происшествия
россия
истра
ольга врадий
анна зайцева
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260202/prigovor-2071807561.html
россия
истра
Происшествия, Россия, Истра, Ольга Врадий, Анна Зайцева, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить по делу о взятках
Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить за взятки на 11 млн руб
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Двое бывших и действующий заместители главного врача Истринской клинической больницы предстанут перед судом за посредничество в передаче взяток начальнику на сумму свыше 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Завершено расследование в отношении двух бывших заместителей главного врача ГБУЗ Московской области "Истринская клиническая больница" по ОМС и по поликлинической работе, а также одного действующего - по экономическим вопросам. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении 47 коррупционных преступлений, предусмотренных пунктами "а, б" части 3 статьи 291.1 УК РФ
, пунктом "а" части 3 статьи 291.1 УК РФ... В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с июня 2023 по июль 2024 года обвиняемые участвовали в начислении подчиненным медработникам повышенных надбавок к зарплате и ежемесячно собирали их и передавали в качестве взятки главврачу – всего более 11 миллионов рублей.
Подчеркивается, что дело против главврача выделено в отдельное производство.
В указанный период больницу возглавляла Наталья Шокова. На сайте администрации муниципального округа Истра
7 июля 2024 года сообщалось, что "ГБУЗ МО "Истринскую клиническую больницу" не так давно возглавила Анна Зайцева
".