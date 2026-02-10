Рейтинг@Mail.ru
Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить по делу о взятках - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/sud-2073456110.html
Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить по делу о взятках
Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить по делу о взятках - РИА Новости, 10.02.2026
Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить по делу о взятках
Двое бывших и действующий заместители главного врача Истринской клинической больницы предстанут перед судом за посредничество в передаче взяток начальнику на... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T15:05:00+03:00
2026-02-10T15:05:00+03:00
происшествия
россия
истра
ольга врадий
анна зайцева
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_0:93:2000:1218_1920x0_80_0_0_9538ede87f695ff289ef66480786d304.jpg
https://ria.ru/20260202/prigovor-2071807561.html
россия
истра
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101930/22/1019302220_128:0:1873:1309_1920x0_80_0_0_fb3942cea9017ac1fb63c4a1bd49abc7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, истра, ольга врадий, анна зайцева, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Истра, Ольга Врадий, Анна Зайцева, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить по делу о взятках

Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить за взятки на 11 млн руб

© Fotolia / CorgarashuПравосудие. Архивное фото
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Fotolia / Corgarashu
Правосудие. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Двое бывших и действующий заместители главного врача Истринской клинической больницы предстанут перед судом за посредничество в передаче взяток начальнику на сумму свыше 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Завершено расследование в отношении двух бывших заместителей главного врача ГБУЗ Московской области "Истринская клиническая больница" по ОМС и по поликлинической работе, а также одного действующего - по экономическим вопросам. В зависимости от степени участия они обвиняются в совершении 47 коррупционных преступлений, предусмотренных пунктами "а, б" части 3 статьи 291.1 УК РФ, пунктом "а" части 3 статьи 291.1 УК РФ... В настоящее время уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, с июня 2023 по июль 2024 года обвиняемые участвовали в начислении подчиненным медработникам повышенных надбавок к зарплате и ежемесячно собирали их и передавали в качестве взятки главврачу – всего более 11 миллионов рублей.
Подчеркивается, что дело против главврача выделено в отдельное производство.
В указанный период больницу возглавляла Наталья Шокова. На сайте администрации муниципального округа Истра 7 июля 2024 года сообщалось, что "ГБУЗ МО "Истринскую клиническую больницу" не так давно возглавила Анна Зайцева".
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Подмосковье вынесли приговор заведующему моргом
2 февраля, 21:20
 
ПроисшествияРоссияИстраОльга ВрадийАнна ЗайцеваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала