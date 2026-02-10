Экс-замов главврача Истринской больницы будут судить по делу о взятках

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Двое бывших и действующий заместители главного врача Истринской клинической больницы предстанут перед судом за посредничество в передаче взяток начальнику на сумму свыше 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

По данным следствия, с июня 2023 по июль 2024 года обвиняемые участвовали в начислении подчиненным медработникам повышенных надбавок к зарплате и ежемесячно собирали их и передавали в качестве взятки главврачу – всего более 11 миллионов рублей.