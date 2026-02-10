Рейтинг@Mail.ru
Галицкая в предсмертной записке просила винить в смерти бывших мужей - РИА Новости, 10.02.2026
14:40 10.02.2026 (обновлено: 15:25 10.02.2026)
Галицкая в предсмертной записке просила винить в смерти бывших мужей
Галицкая в предсмертной записке просила винить в смерти бывших мужей
Галицкая в предсмертной записке просила винить в смерти бывших мужей

РИА Новости: Галицкая в предсмертной записке просила винить бывших мужей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Покончившая жизнь самоубийством в изоляторе Алия Галицкая оставила записку, в которой просила винить в своей смерти бывших мужей - экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого и Николая Болгова, рассказал РИА Новости ее адвокат Дмитрий Емельянов.
В воскресенье стало известно, что Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе после ареста по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого.
"В своей предсмертной записке Алия просила винить Александра Галицкого и Николая Болгова", - сказал Емельянов.
Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Суд наложил арест на недвижимость ответчика в РФ, рыночная цена которой может превышать 1,2 миллиарда рублей.
Согласно документам в распоряжении РИА Новости, окружной суд округа Кларк штата Невада 24 ноября 2025 года вынес постановление о признании недействительным брака между Галицкими. Ранее в суд были представлены свидетельство о регистрации брака от 10 мая 2010 года на территории США, а также решение Верховного суда Калифорнии о расторжении брака, подписанное 13 марта 2025 года.
Как пояснила РИА Новости адвокат Галицкого Анна Бутырина, брак с Болговым был признан недействительным в марте 2025 года.
По словам Емельянова, Болгов выступал свидетелем по иску, в котором Галицкий просил суд, чтобы их общие с Алией дети жили с ним.
Галицкий вышел из совета директоров Альфа-банка в 2022 году.
Алия Галицкая в Истринском городском суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
После самоубийства Галицкой в ИВС прошла судебно-медицинская экспертиза
Вчера, 07:55
 
