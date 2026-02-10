https://ria.ru/20260210/sud-2073451760.html
Следствие попросило заочно арестовать соучастницу покушения на Алексеева
Следствие попросило заочно арестовать соучастницу покушения на Алексеева - РИА Новости, 10.02.2026
Следствие попросило заочно арестовать соучастницу покушения на Алексеева
Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о заочном аресте сбежавшей из России соучастницы покушения на генерала Владимира Алексеева... РИА Новости, 10.02.2026
Следствие попросило заочно арестовать соучастницу покушения на Алексеева
РИА Новости: следствие попросило заочно арестовать Серебрицкую