Рейтинг@Mail.ru
Следствие попросило заочно арестовать соучастницу покушения на Алексеева - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/sud-2073451760.html
Следствие попросило заочно арестовать соучастницу покушения на Алексеева
Следствие попросило заочно арестовать соучастницу покушения на Алексеева - РИА Новости, 10.02.2026
Следствие попросило заочно арестовать соучастницу покушения на Алексеева
Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о заочном аресте сбежавшей из России соучастницы покушения на генерала Владимира Алексеева... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:37:00+03:00
2026-02-10T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
москва
дубай
покушение на генерала алексеева в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073126255_0:9:1904:1080_1920x0_80_0_0_0f1bc8420f5658a3e047e98cff8f0a4a.jpg
https://ria.ru/20260210/souchastnik-2073440770.html
россия
москва
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/09/2073126255_227:0:1678:1088_1920x0_80_0_0_59dbeb2fde603b33d2b7030bbc53aad1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва, дубай, покушение на генерала алексеева в москве
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Москва, Дубай, Покушение на генерала Алексеева в Москве
Следствие попросило заочно арестовать соучастницу покушения на Алексеева

РИА Новости: следствие попросило заочно арестовать Серебрицкую

© ЦОС ФСБ РФПособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© ЦОС ФСБ РФ
Пособница покушения на генерала Алексеева Зинаида Серебрицкая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Следствие обратилось в Замоскворецкий суд Москвы с ходатайством о заочном аресте сбежавшей из России соучастницы покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиды Серебрицкой, сообщили РИА Новости в суде.
"В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Серебрицкой", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в СИЗО отправили предполагаемого исполнителя покушения Любомира Корбу, переданного России после задержания в Дубае. Серебрицкая ночью 5 февраля вылетела из "Внуково" в Стамбул, её объявили в федеральный розыск.
Кроме того, задержаны ещё два пособника покушения – Виктор Васин и его сын Павел Васин.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Алексеева, его госпитализировали.
Автомобиль следственного комитета у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны РФ Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Третий соучастник покушения на генерала Алексеева признал вину
Вчера, 14:04
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМоскваДубайПокушение на генерала Алексеева в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала