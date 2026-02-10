Рейтинг@Mail.ru
В Мэриленде при стрельбе в школе пострадал ученик - РИА Новости, 10.02.2026
01:11 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/strelba-2073334163.html
В Мэриленде при стрельбе в школе пострадал ученик
В Мэриленде при стрельбе в школе пострадал ученик
Один ученик был доставлен в больницу в результате стрельбы в средней школе имени Томаса Вуттона в американском штате Мэриленд, сообщила полиция города Роквилл. РИА Новости, 10.02.2026
В Мэриленде при стрельбе в школе пострадал ученик

В Мэриленде при стрельбе в школе пострадал ученик, его доставили в больницу

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Один ученик был доставлен в больницу в результате стрельбы в средней школе имени Томаса Вуттона в американском штате Мэриленд, сообщила полиция города Роквилл.
"Примерно в 14.15 (22.15 мск) сотрудники полиции округа Монтгомери и полиции города Роквилл были направлены в школу в связи с сообщением о стрельбе... Пострадавший ученик был найден с одним огнестрельным ранением и доставлен в местную больницу в стабильном состоянии", - говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook*.
Как отмечают правоохранители, подозреваемый, также являющийся учеником, был задержан вскоре после этого недалеко от здания школы.
"В настоящее время дополнительной угрозы общественной безопасности нет. Ученики остаются внутри школы и, как ожидается, будут отпущены в ближайшее время", - добавила полиция.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
