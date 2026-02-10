Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:42 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/stomatologiya-2073332155.html
В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей
В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей - РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести в базовый пакет бесплатных... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T00:42:00+03:00
2026-02-10T00:42:00+03:00
общество
госдума рф
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156054/44/1560544406_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_c1a84bc7577ed58703202521a0afa72e.jpg
https://ria.ru/20260209/vrach-2073098153.html
https://ria.ru/20251012/stomatolog-2047752112.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156054/44/1560544406_42:0:1175:850_1920x0_80_0_0_f5f3af8f985c816c20900663ca1b771c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, здоровье - общество
Общество, Госдума РФ, Здоровье - Общество
В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей

РИА Новости: Даванков предложил ввести ежегодную чистку зубов по ОМС для детей

© Pixabay / drshohmelian Стоматологический кабинет
Стоматологический кабинет - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Pixabay / drshohmelian
Стоматологический кабинет. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов.
Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.
Врач-стоматолог во время приема пациента - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Врач рассказал, сколько раз в год нужно посещать стоматолога
Вчера, 04:28
"Считаем необходимым ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов (включая снятие налёта и аппликацию фторсодержащего средства) для всех детей", - сказано в обращении.
По словам авторов инициативы, такая мера позволит выявлять и устранять факторы риска кариеса на ранней стадии у семей, которые не могут позволить себе платную чистку зубов, снизит частоту осложнённого кариеса и необходимость дорогостоящего лечения в будущем, а также повысит приверженность семей к регулярному наблюдению у стоматолога.
Депутаты добавили, что отсутствие обязательной бесплатной чистки зубов раз в год для детей создаёт социальную несправедливость: многие семьи не могут позволить себе платить за эту простую услугу из своего кармана, что в итоге увеличивает нагрузку на систему здравоохранения из-за роста случаев осложнённого кариеса.
Чай - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Стоматолог рассказала, какие продукты могут изменить цвет зубов
12 октября 2025, 03:21
 
ОбществоГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала