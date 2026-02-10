https://ria.ru/20260210/stomatologiya-2073332155.html
В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей
В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей
В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести в базовый пакет бесплатных... РИА Новости, 10.02.2026
В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей
РИА Новости: Даванков предложил ввести ежегодную чистку зубов по ОМС для детей
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов.
Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов (включая снятие налёта и аппликацию фторсодержащего средства) для всех детей", - сказано в обращении.
По словам авторов инициативы, такая мера позволит выявлять и устранять факторы риска кариеса на ранней стадии у семей, которые не могут позволить себе платную чистку зубов, снизит частоту осложнённого кариеса и необходимость дорогостоящего лечения в будущем, а также повысит приверженность семей к регулярному наблюдению у стоматолога.
Депутаты добавили, что отсутствие обязательной бесплатной чистки зубов раз в год для детей создаёт социальную несправедливость: многие семьи не могут позволить себе платить за эту простую услугу из своего кармана, что в итоге увеличивает нагрузку на систему здравоохранения из-за роста случаев осложнённого кариеса.