В Госдуме предложили ввести бесплатную чистку зубов по ОМС для детей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов.

Соответствующее обращение на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым ввести в базовый пакет бесплатных стоматологических услуг по ОМС ежегодную профессиональную чистку зубов (включая снятие налёта и аппликацию фторсодержащего средства) для всех детей", - сказано в обращении.

По словам авторов инициативы, такая мера позволит выявлять и устранять факторы риска кариеса на ранней стадии у семей, которые не могут позволить себе платную чистку зубов, снизит частоту осложнённого кариеса и необходимость дорогостоящего лечения в будущем, а также повысит приверженность семей к регулярному наблюдению у стоматолога.