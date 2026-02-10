Госдума одобрила проект о двойном размере стажа для судей в зоне СВО

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект Верховного суда РФ, которым предлагается засчитывать в двойном размере стаж судей, которые работают в зоне СВО.

Законопроектом устанавливается, что время работы в должности судьи в судах Российской Федерации, расположенных на территориях воссоединенных регионов, в период проведения СВО засчитывается в стаж работы судьи в двойном размере с 1 января 2025 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что правосудие на принятых в РФ исторических территориях, на которых действует военное положение, осуществляется судьями в особых условиях; определенные сложности возникают с обустройством быта семей, обучением детей, получением медицинской помощи, решением иных вопросов социальной сферы. По мнению инициаторов законопроекта, уровень социальной защищенности судей, работающих на должностях в указанных судах, должен быть выше, чем у их коллег на территориях других субъектов России.

"Эти положения будут применяться при выходе судьи в отставку, то есть при исчислении выходного пособия и ежемесячного пожизненного содержания. В настоящее время аналогичную льготу имеют и прокурорские работники, и сотрудники Следственного комитета РФ. Принятие законопроекта позволит укрепить защиту социальных прав судей, осуществляющих правосудие в сложных условиях", - сказал секретарь пленума Верховного суда РФ, судья Олег Зателепин на пленарном заседании Госдумы.