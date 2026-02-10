Рейтинг@Mail.ru
Госдума одобрила проект о двойном размере стажа для судей в зоне СВО - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:48 10.02.2026 (обновлено: 17:35 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/stazh-2073453217.html
Госдума одобрила проект о двойном размере стажа для судей в зоне СВО
Госдума одобрила проект о двойном размере стажа для судей в зоне СВО - РИА Новости, 10.02.2026
Госдума одобрила проект о двойном размере стажа для судей в зоне СВО
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект Верховного суда РФ, которым предлагается засчитывать в двойном размере стаж судей, которые... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:48:00+03:00
2026-02-10T17:35:00+03:00
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_0:0:3352:1886_1920x0_80_0_0_70a73af00d6645b9bc027581d2b4413e.jpg
https://ria.ru/20260128/svo-2070860266.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071651795_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_158f32a4c380294c4a38a201e5ee9767.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, госдума рф
Россия, Госдума РФ
Госдума одобрила проект о двойном размере стажа для судей в зоне СВО

ГД приняла проект о двойном размере стажа судей на территориях новых регионов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума РФ
Госдума РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Госдума РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект Верховного суда РФ, которым предлагается засчитывать в двойном размере стаж судей, которые работают в зоне СВО.
Законопроектом устанавливается, что время работы в должности судьи в судах Российской Федерации, расположенных на территориях воссоединенных регионов, в период проведения СВО засчитывается в стаж работы судьи в двойном размере с 1 января 2025 года.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что правосудие на принятых в РФ исторических территориях, на которых действует военное положение, осуществляется судьями в особых условиях; определенные сложности возникают с обустройством быта семей, обучением детей, получением медицинской помощи, решением иных вопросов социальной сферы. По мнению инициаторов законопроекта, уровень социальной защищенности судей, работающих на должностях в указанных судах, должен быть выше, чем у их коллег на территориях других субъектов России.
"Эти положения будут применяться при выходе судьи в отставку, то есть при исчислении выходного пособия и ежемесячного пожизненного содержания. В настоящее время аналогичную льготу имеют и прокурорские работники, и сотрудники Следственного комитета РФ. Принятие законопроекта позволит укрепить защиту социальных прав судей, осуществляющих правосудие в сложных условиях", - сказал секретарь пленума Верховного суда РФ, судья Олег Зателепин на пленарном заседании Госдумы.
Пленум Верховного суда РФ под председательством Игоря Краснова 27 января постановил внести в Госдуму законопроект о повышении социальных гарантий судей в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.
Пункт взимания платы на трассе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Участникам СВО хотят дать право льготного проезда по платным трассам
28 января, 20:49
 
РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала