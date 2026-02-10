https://ria.ru/20260210/statistika-2073400855.html
Генконсул в Нью-Йорке допустил сокрытие статистики по россиянам в тюрьмах
Генконсул в Нью-Йорке допустил сокрытие статистики по россиянам в тюрьмах - РИА Новости, 10.02.2026
Генконсул в Нью-Йорке допустил сокрытие статистики по россиянам в тюрьмах
Точной статистики о российских гражданах, содержащихся в американских застенках, нет даже у властей США, либо ее намеренно скрывают, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.
НЬЮ-ЙОРК, 10 фев - РИА Новости. Точной статистики о российских гражданах, содержащихся в американских застенках, нет даже у властей США, либо ее намеренно скрывают, сообщил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке Алексей Марков.
Он напомнил, что, согласно профильной консульской конвенции, местные власти обязаны не позднее трех дней уведомить консульство при задержании, аресте или ином лишении свободы россиянина.
"Американская сторона не всегда строго следует этому правилу. Иногда получаем информацию с большим опозданием, бывает нас "забывают" по той или иной причине проинформировать. Точной статистики о российских гражданах, содержащихся в американских пенитенциарных учреждениях, нет даже у федеральных властей США
и госдепартамента, либо от нас ее намеренно скрывают", - сказал РИА Новости Марков.
По словам генконсула, с учетом кадрового дефицита сотрудников, ограничений на свободу передвижения, "не всегда есть возможность оперативно посетить всех россиян, находящихся в американских застенках".
"Будем делать все зависящее от нас, чтобы без промедлений реагировать на просьбы о помощи от оказавшихся в беде росграждан", - пообещал дипломат.