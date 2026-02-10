Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле отменили концерт Slaughter to Prevail почти перед началом
Культура
Культура
 
16:45 10.02.2026
В Стамбуле отменили концерт Slaughter to Prevail почти перед началом
В Стамбуле отменили концерт Slaughter to Prevail почти перед началом - РИА Новости, 10.02.2026
В Стамбуле отменили концерт Slaughter to Prevail почти перед началом
Организаторы отменили концерт российской группы Slaughter to Prevail в Стамбуле за несколько часов до начала, а также концерт польской Behemoth, сообщил РИА... РИА Новости, 10.02.2026
стамбул, россия, behemoth
Культура, Стамбул, Россия, Behemoth
В Стамбуле отменили концерт Slaughter to Prevail почти перед началом

Концерт Slaughter to Prevail в Стамбуле отменили за несколько часов до начала

СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Организаторы отменили концерт российской группы Slaughter to Prevail в Стамбуле за несколько часов до начала, а также концерт польской Behemoth, сообщил РИА Новости источник на концертной площадке.
Билеты на концерты продавались еще с ноября 2025 года. При этом лишь на этой неделе в соцсетях появились призывы к отмене концертов, инициированные корреспондентом местной газеты Milat Озлемом Доганом. По его словам, подобные концерты необходимо запрещать из-за "пропаганды сатанизма".
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Концерт Долиной в Обнинске отменили из-за плохих продаж, сообщили в ДК
3 февраля, 19:17
Выступление Slaughter To Prevail было запланировано на вечер вторника в стамбульском зале Zorlu PSM, а Behemoth - на среду там же.
"Организаторы сообщили об отмене концертов Slaughter to Prevail и Behemoth. Зрители смогут получить деньги обратно", - сообщил источник.
Он отказался комментировать причины отмены. При этом в соцсетях площадки и билетных операторов какие-либо предупреждения отсутствуют.
Нагатинский суд Москвы в июле 2025 года оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (Alex Terrible) за дискредитацию Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в суде.
Основанная в 2014 году в Екатеринбурге группа Slaughter to Prevail исполняет музыку в жанре дэткор, ранее неоднократно выступала с турами в различных странах мира. Следующим после Стамбула должно стать выступление в Алматы.
В Челябинске отменили стендап-концерт Сабурова
9 февраля, 08:12
В Челябинске отменили стендап-концерт Сабурова
9 февраля, 08:12
 
