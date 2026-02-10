В Стамбуле отменили концерт Slaughter to Prevail почти перед началом

СТАМБУЛ, 10 фев – РИА Новости. Организаторы отменили концерт российской группы Slaughter to Prevail в Стамбуле за несколько часов до начала, а также концерт польской Behemoth, сообщил РИА Новости источник на концертной площадке.

Билеты на концерты продавались еще с ноября 2025 года. При этом лишь на этой неделе в соцсетях появились призывы к отмене концертов, инициированные корреспондентом местной газеты Milat Озлемом Доганом. По его словам, подобные концерты необходимо запрещать из-за "пропаганды сатанизма".

Выступление Slaughter To Prevail было запланировано на вечер вторника в стамбульском зале Zorlu PSM, а Behemoth - на среду там же.

"Организаторы сообщили об отмене концертов Slaughter to Prevail и Behemoth. Зрители смогут получить деньги обратно", - сообщил источник.

Он отказался комментировать причины отмены. При этом в соцсетях площадки и билетных операторов какие-либо предупреждения отсутствуют.

Нагатинский суд Москвы в июле 2025 года оштрафовал на 50 тысяч рублей вокалиста группы Slaughter to Prevail Александра Шиколая (Alex Terrible) за дискредитацию Вооруженных сил России , сообщили РИА Новости в суде.