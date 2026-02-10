США разместили ракеты в Катаре из-за напряженности с Ираном, сообщают СМИ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Военные США на базе в Катаре разместили ракеты на мобильных пусковых установках на фоне напряженности с Ираном, что означает возможность их более быстрого перемещения, передает агентство Рейтер со ссылкой на анализ спутниковых снимков.
Аналитик из исследовательского проекта Contested Ground Уильям Гудхайнд заявил агентству, что сравнение спутниковых снимков от начала февраля и от января показало наращивание авиационной и другой военной техники по всему региону. По его словам, в начале февраля на базе Эль-Удейд были видны ракеты Patriot, установленные на тяжелых грузовиках повышенной проходимости M983. Как указывает агентство, неясно, находились ли ракеты на грузовиках по состоянию на вторник.
Согласно спутниковым снимкам, наращивание авиационной техники наблюдалось в феврале, в частности, на базах США Эль-Удейд и Муваффак Салти в Иордании.
В прошлую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. Встреча прошла впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.