США разместили ракеты в Катаре из-за напряженности с Ираном, сообщают СМИ

Аналитик из исследовательского проекта Contested Ground Уильям Гудхайнд заявил агентству, что сравнение спутниковых снимков от начала февраля и от января показало наращивание авиационной и другой военной техники по всему региону. По его словам, в начале февраля на базе Эль-Удейд были видны ракеты Patriot, установленные на тяжелых грузовиках повышенной проходимости M983. Как указывает агентство, неясно, находились ли ракеты на грузовиках по состоянию на вторник.