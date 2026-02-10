Рейтинг@Mail.ru
США разместили ракеты в Катаре из-за напряженности с Ираном, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/ssha-2073534976.html
США разместили ракеты в Катаре из-за напряженности с Ираном, сообщают СМИ
США разместили ракеты в Катаре из-за напряженности с Ираном, сообщают СМИ - РИА Новости, 10.02.2026
США разместили ракеты в Катаре из-за напряженности с Ираном, сообщают СМИ
Военные США на базе в Катаре разместили ракеты на мобильных пусковых установках на фоне напряженности с Ираном, что означает возможность их более быстрого... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T22:34:00+03:00
2026-02-10T22:34:00+03:00
в мире
сша
иран
катар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909854_0:101:3281:1947_1920x0_80_0_0_fc677971dadba105c224dfc928345acb.jpg
https://ria.ru/20260210/mid-2073395425.html
https://ria.ru/20260209/iran-2073218409.html
сша
иран
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922909854_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_173ecb6da1f28df44d922d389f056174.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, катар
В мире, США, Иран, Катар
США разместили ракеты в Катаре из-за напряженности с Ираном, сообщают СМИ

Reuters: США разместили ракеты на мобильных пусковых установках в Катаре

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Военные США на базе в Катаре разместили ракеты на мобильных пусковых установках на фоне напряженности с Ираном, что означает возможность их более быстрого перемещения, передает агентство Рейтер со ссылкой на анализ спутниковых снимков.
"Американские силы на крупнейшей ближневосточной базе США Эль-Удейд в Катаре разместили ракеты на пусковых установках на грузовиках на фоне роста напряжения с Ираном с января, что означает, что их можно быстрее переместить", - передает агентство.
Антиамериканский и антиизраильский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Тегеран не планирует менять формат переговоров с США, заявил МИД Ирана
Вчера, 11:15
Аналитик из исследовательского проекта Contested Ground Уильям Гудхайнд заявил агентству, что сравнение спутниковых снимков от начала февраля и от января показало наращивание авиационной и другой военной техники по всему региону. По его словам, в начале февраля на базе Эль-Удейд были видны ракеты Patriot, установленные на тяжелых грузовиках повышенной проходимости M983. Как указывает агентство, неясно, находились ли ракеты на грузовиках по состоянию на вторник.
Согласно спутниковым снимкам, наращивание авиационной техники наблюдалось в феврале, в частности, на базах США Эль-Удейд и Муваффак Салти в Иордании.
В прошлую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. Встреча прошла впервые после многомесячной паузы в переговорном процессе, возникшей из-за открытой фазы ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Иран не обсуждал с США передачу урана в иные страны, заявил вице-президент
9 февраля, 15:16
 
В миреСШАИранКатар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала