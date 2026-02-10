Рейтинг@Mail.ru
США надеются на выгоду от инвестиций в безопасность Гренландии, заявил Вэнс - РИА Новости, 10.02.2026
16:10 10.02.2026
США надеются на выгоду от инвестиций в безопасность Гренландии, заявил Вэнс
США надеются на выгоду от инвестиций в безопасность Гренландии, заявил Вэнс
в мире
гренландия
сша
арктика
дональд трамп
в мире, гренландия, сша, арктика, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Арктика, Дональд Трамп
США надеются на выгоду от инвестиций в безопасность Гренландии, заявил Вэнс

Вэнс: США рассчитывают получить выгоду от инвестиций в безопасность Гренландии

© AP Photo / Angelina KatsanisДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Angelina Katsanis
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. США рассчитывают получить выгоду от инвестиций в обеспечение безопасности Гренландии, заявил во вторник вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
«
"Если мы собираемся инвестировать в безопасность Арктики и нести расходы по защите этой огромной территории, вполне разумно, чтобы Соединенные Штаты получили от этого определенную выгоду", — сказал Вэнс в беседе с журналистами перед вылетом из Еревана, где он находился с официальным визитом.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
США призвали оценить, обеспечили ли Дания и НАТО безопасность Гренландии
9 февраля, 16:48
По его словам, переговоры по Гренландии пока находятся на ранней стадии, однако остров имеет ключевое значение для национальной безопасности США. Вэнс также выразил мнение, что некоторые союзники Вашингтона недостаточно инвестировали в обеспечение безопасности в Арктике.
Он добавил, что если Вашингтон будет "платить большие деньги" и фактически нести ответственность за защиту этой обширной территории, вопрос получения выгоды станет одним из центральных на переговорах с союзниками в ближайшие месяцы.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю. Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Макрон прокомментировал ситуацию вокруг Гренландии
