США надеются на выгоду от инвестиций в безопасность Гренландии, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. США рассчитывают получить выгоду от инвестиций в обеспечение безопасности Гренландии, заявил во вторник вице-президент страны Джей Ди Вэнс.
По его словам, переговоры по Гренландии пока находятся на ранней стадии, однако остров имеет ключевое значение для национальной безопасности США. Вэнс также выразил мнение, что некоторые союзники Вашингтона недостаточно инвестировали в обеспечение безопасности в Арктике.
Он добавил, что если Вашингтон будет "платить большие деньги" и фактически нести ответственность за защиту этой обширной территории, вопрос получения выгоды станет одним из центральных на переговорах с союзниками в ближайшие месяцы.
Президент США Дональд Трамп после операции в отношении Венесуэлы 4 января заявил, что Штаты нуждаются и в Гренландии из-за того, что датский остров якобы окружен судами КНР и РФ. Он предположил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат датскую автономную территорию, она якобы достанется России или Китаю. Позже Трамп заявил о намерении устранить якобы российскую угрозу для Гренландии, поскольку, по его утверждению, Дания не предприняла шагов в этом вопросе.