США не стесняются злоупотребления долларом, заявил Лавров
США не стесняются злоупотребления долларом, заявил Лавров
Злоупотребление долларом со стороны США идет в невиданных масштабов, и Вашингтон этого не стесняется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.02.2026
США не стесняются злоупотребления долларом, заявил Лавров
Лавров заявил о злоупотреблении долларом со стороны США в невиданных масштабах