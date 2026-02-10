Рейтинг@Mail.ru
"Это конец": в США резко высказались о договоре с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:36 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/ssha-2073352124.html
"Это конец": в США резко высказались о договоре с Россией
"Это конец": в США резко высказались о договоре с Россией - РИА Новости, 10.02.2026
"Это конец": в США резко высказались о договоре с Россией
США не смогут в ближайшие годы достичь с Россией паритета в современных оружейных технологиях, из-за чего промедление Вашингтона с продлением ДСНВ стало большой РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T06:36:00+03:00
2026-02-10T06:36:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
скотт риттер
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg
https://ria.ru/20260205/ssha-2072360408.html
https://ria.ru/20260205/dsnv-2072555000.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:0:2699:2025_1920x0_80_0_0_e7674eeadb59bbb209b9b7a16910aaff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, скотт риттер, дональд трамп
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Скотт Риттер, Дональд Трамп
"Это конец": в США резко высказались о договоре с Россией

Экс-разведчик Риттер: США больше нуждаются в договоре СНВ-3, чем Россия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. США не смогут в ближайшие годы достичь с Россией паритета в современных оружейных технологиях, из-за чего промедление Вашингтона с продлением ДСНВ стало большой ошибкой американских чиновников, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
«
"Это конец. <…> Мы собираемся конкурировать с Россией в оружии. Мы не сможем победить. Видите ли, <…> уже в 2022 году Путин сказал, что получил новое оружие. И сегодня оно находится на боевом дежурстве. Россия уже выиграла этот забег. Они уже на финишной прямой. Такова реальность. Мы вступаем в военное соревнование, которую уже проиграли. И мы разоримся, пытаясь наверстать упущенное", — признался аналитик.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
"Готовимся к атаке": в США обратились к России с предупреждением
5 февраля, 06:54
По его словам, все это должно было побудить американскую сторону к скорейшему заключению соглашения с Москвой.
«
"Русским не нужен договор. Они хотели бы заключить договор, но он им не нужен, потому что оно (современное ядерное оружие. — Прим. ред.) у них в достатке. <…> Но именно Соединенным Штатам этот договор был крайне необходим. А те, кто консультировал Дональда Трампа, вопиюще подвели всю Америку", — добавил Риттер.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истек в четверг. Ранее президент Владимир Путин объявил, что после этой даты Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению положений ДСНВ принесут результат, если Соединенные Штаты ответят взаимностью. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера хорошей идеей.
Ракетный комплекс стратегического назначения Тополь - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Эксперт рассказал, почему США не отвечают на инициативу России по ДСНВ
5 февраля, 19:42
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинСкотт РиттерДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала