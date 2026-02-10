"Это конец": в США резко высказались о договоре с Россией

«

"Это конец. <…> Мы собираемся конкурировать с Россией в оружии. Мы не сможем победить. Видите ли, <…> уже в 2022 году Путин сказал, что получил новое оружие. И сегодня оно находится на боевом дежурстве. Россия уже выиграла этот забег. Они уже на финишной прямой. Такова реальность. Мы вступаем в военное соревнование, которую уже проиграли. И мы разоримся, пытаясь наверстать упущенное", — признался аналитик.