"Это конец": в США резко высказались о договоре с Россией

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. США не смогут в ближайшие годы достичь с Россией паритета в современных оружейных технологиях, из-за чего промедление Вашингтона с продлением ДСНВ стало большой ошибкой американских чиновников, заявил военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в интервью Гарленду Никсону на его YouTube-канале.
«
"Это конец. <…> Мы собираемся конкурировать с Россией в оружии. Мы не сможем победить. Видите ли, <…> уже в 2022 году Путин сказал, что получил новое оружие. И сегодня оно находится на боевом дежурстве. Россия уже выиграла этот забег. Они уже на финишной прямой. Такова реальность. Мы вступаем в военное соревнование, которую уже проиграли. И мы разоримся, пытаясь наверстать упущенное", — признался аналитик.
"Готовимся к атаке": в США обратились к России с предупреждением
5 февраля, 06:54
По его словам, все это должно было побудить американскую сторону к скорейшему заключению соглашения с Москвой.
«
"Русским не нужен договор. Они хотели бы заключить договор, но он им не нужен, потому что оно (современное ядерное оружие. — Прим. ред.) у них в достатке. <…> Но именно Соединенным Штатам этот договор был крайне необходим. А те, кто консультировал Дональда Трампа, вопиюще подвели всю Америку", — добавил Риттер.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений истек в четверг. Ранее президент Владимир Путин объявил, что после этой даты Россия готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению положений ДСНВ принесут результат, если Соединенные Штаты ответят взаимностью. По данным СМИ, президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера хорошей идеей.