06:20 10.02.2026
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю
США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn FawcettТанкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit
© Фото : U.S. Customs and Border Protection / Glenn Fawcett
Танкер для перевозки СПГ Catalunya Spirit. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев американские компании поставили СПГ на европейский рынок на 23,2 миллиарда евро против 10,9 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма экспорта выросла вдвое за год.
Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, более ранних данных ведомство не предоставляет.
По итогам неполного 2025 года больше всего американского СПГ среди европейских стран ввезли Нидерланды (5,6 миллиарда долларов), Франция (3,8 миллиарда долларов) и Германия (3,3 миллиарда долларов). На четвертом месте по сумме закупок расположилась Италия (2,5 миллиарда долларов), на пятом - Испания (2,4 миллиарда долларов).
