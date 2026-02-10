США увеличили экспорт СПГ в Евросоюз до максимальной суммы за всю историю

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США в январе-ноябре 2025 года увеличили экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз до максимальной суммы за всю современную историю, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.

Так, за 11 месяцев американские компании поставили СПГ на европейский рынок на 23,2 миллиарда евро против 10,9 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма экспорта выросла вдвое за год.

Согласно расчетам, сумма поставок стала максимальной с 1992 года, более ранних данных ведомство не предоставляет.