Генконсул раскритиковал ограничения для дипломатов в США
Генконсул раскритиковал ограничения для дипломатов в США
Отмена ограничения на передвижение дипломатов РФ в США помогла бы нормализации отношений с американцами, заявил в интервью РИА Новости генконсул РФ в Нью-Йорке... РИА Новости, 10.02.2026
Генконсул раскритиковал ограничения для дипломатов в США
Марков: отмена ограничения для дипломатов в США помогла бы нормализации