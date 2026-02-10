Рейтинг@Mail.ru
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов
04:48 10.02.2026
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов - РИА Новости, 10.02.2026
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов
Южное командование вооруженных сил США сообщило об очередном ударе по судну в Тихом океане, которое якобы принадлежало наркотеррористам. РИА Новости, 10.02.2026
в мире
сша
тихий океан
сша
тихий океан
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, тихий океан
В мире, США, Тихий океан
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов

США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов в Тихом океане

© Фото : Petty Officer 2nd Class Christian KiblerАвианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Petty Officer 2nd Class Christian Kibler
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Южное командование вооруженных сил США сообщило об очередном ударе по судну в Тихом океане, которое якобы принадлежало наркотеррористам.
"Объединённая оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому признанными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате удара были ликвидированы два наркотеррориста, один человек выжил", - написало командование в соцсети X.
Командование добавило, что связалось с Береговой охраной США для спасения выжившего.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп анонсировал удары США по наземным целям наркоторговцев
21 января, 17:53
 
