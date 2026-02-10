https://ria.ru/20260210/ssha-2073347377.html
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов
США нанесли удар по предполагаемому судну наркотеррористов
Южное командование вооруженных сил США сообщило об очередном ударе по судну в Тихом океане, которое якобы принадлежало наркотеррористам.
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Южное командование вооруженных сил США сообщило об очередном ударе по судну в Тихом океане, которое якобы принадлежало наркотеррористам.
"Объединённая оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, эксплуатируемому признанными террористическими организациями. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркоторговли в восточной части Тихого океана
и было задействовано в операциях по незаконному обороту наркотиков. В результате удара были ликвидированы два наркотеррориста, один человек выжил", - написало командование в соцсети X
.
Командование добавило, что связалось с Береговой охраной США
для спасения выжившего.