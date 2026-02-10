Рейтинг@Mail.ru
США готовят многолетний контракт на защиту от радиационных и ядерных угроз
03:11 10.02.2026
США готовят многолетний контракт на защиту от радиационных и ядерных угроз
США готовят многолетний контракт на защиту от радиационных и ядерных угроз - РИА Новости, 10.02.2026
США готовят многолетний контракт на защиту от радиационных и ядерных угроз
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящий в структуру министерства здравоохранения США, готовится заключить многолетний...
в мире
сша
ядерное оружие
в мире, сша, ядерное оружие
В мире, США, Ядерное оружие
США готовят многолетний контракт на защиту от радиационных и ядерных угроз

РИА Новости: США готовят контракт на защиту от радиационных и ядерных угроз

© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site OfficeТермоядерный взрыв
Термоядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Public domain/National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office
Термоядерный взрыв. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящий в структуру министерства здравоохранения США, готовится заключить многолетний контракт на разработку медицинских средств защиты от радиационных и ядерных угроз, следует из правительственных документов, которые изучило РИА Новости.
В материалах подчеркивается, что "воздействие ионизирующего излучения может вызывать как немедленные, так и долгосрочные повреждения нескольких органов", что "подчеркивает срочную необходимость разработки клинических инструментов и стратегий лечения многоорганных поражений и восстановления функций критически важных органов после облучения".
Гора Нанда-Деви в Индии - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Угроза для миллионов. Какую тайну ЦРУ хранят снега Гималаев
3 января, 08:00
Отмечается, что власти намерены заключить контракт формата IDIQ (с неопределенным объемом поставок) для создания исследовательской инфраструктуры и разработки препаратов, предназначенных для смягчения последствий радиационного воздействия, включая острый лучевой синдром и отсроченные эффекты облучения.
Согласно документам, потенциальные угрозы могут включать атаки на ядерные объекты, применение радиологических устройств, а также размещение источников радиации в общественных местах, продуктах питания или воде.
Предполагается, что в рамках проекта будут проводиться доклинические исследования, испытания на животных, сбор образцов для выявления биомаркеров радиационных повреждений, а также клинические исследования первой фазы. При этом базовые исследования новых препаратов не предусмотрены — к разработке планируется привлекать решения, уже предложенные промышленностью, научными организациями и государственными структурами.
Ядерные испытания на атолле Бикини - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Конгрессвуман заявила, что американцы еще страдают от ядерных испытаний
29 октября 2025, 05:46
 
