В России изменят правила розничной продажи алкоголя

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Срок рассмотрения заявок на лицензию розничной торговли алкоголем сократится, а пакет документов для их подачи расширится с 1 сентября текущего года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия").

"Новшества в сфере лицензирования розничной продажи алкоголя начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Теперь необходимо будет указывать ИНН и телефон организации, а также кадастровые номера объектов недвижимости, в которых планируется осуществлять розничную торговлю алкоголем еще при подаче заявления на лицензию. Это коснется и общепита", - заявил РИА Новости Антропенко.

Он также отметил, что на принятие решения о выдаче лицензии потребуется 15 рабочих дней с даты регистрации документов, а при дополнительной экспертизе - 25 дней. Сейчас же, как подчеркнул депутат, решение принимают в течение 30 календарных дней.

Антропенко добавил, что бумажные документы останутся в прошлом, за исключением случаев, когда магазин или объект общепита находятся в населенном пункте, который не подключен к интернету.

"Также хочу напомнить, что по действующему законодательству, в соответствии с пунктом 2 статьи 16 ФЗ № 171, не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территориях, прилегающих: к зданиям образовательных организаций, осуществляющих обучение детей, зданиям культуры. А границы прилегающих территорий определяются решениями органов местного самоуправления", - уточнил он.

По словам парламентария, в Москве действует правило о минимальной отдаленности в 25 метров для точек, предполагающих потребление алкоголя на месте, например бары или рестораны.