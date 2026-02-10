Рейтинг@Mail.ru
В России изменят правила розничной продажи алкоголя - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/srok-2073364772.html
В России изменят правила розничной продажи алкоголя
В России изменят правила розничной продажи алкоголя - РИА Новости, 10.02.2026
В России изменят правила розничной продажи алкоголя
Срок рассмотрения заявок на лицензию розничной торговли алкоголем сократится, а пакет документов для их подачи расширится с 1 сентября текущего года, сообщил... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:31:00+03:00
2026-02-10T09:31:00+03:00
москва
игорь антропенко (депутат)
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b40fd2f1575961dd66c9820b9f00628a.jpg
https://ria.ru/20260128/alkogol-2070677280.html
https://ria.ru/20260209/alkogol-2073328608.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_5547c5dac3b13f332683e9b41d24e453.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, игорь антропенко (депутат), госдума рф, единая россия
Москва, Игорь Антропенко (депутат), Госдума РФ, Единая Россия
В России изменят правила розничной продажи алкоголя

Правила розничной продажи алкоголя изменятся в России с 1 сентября

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Срок рассмотрения заявок на лицензию розничной торговли алкоголем сократится, а пакет документов для их подачи расширится с 1 сентября текущего года, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия").
"Новшества в сфере лицензирования розничной продажи алкоголя начнут действовать с 1 сентября 2026 года. Теперь необходимо будет указывать ИНН и телефон организации, а также кадастровые номера объектов недвижимости, в которых планируется осуществлять розничную торговлю алкоголем еще при подаче заявления на лицензию. Это коснется и общепита", - заявил РИА Новости Антропенко.
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Врач рассказал о последствиях ежедневного употребления алкоголя
28 января, 04:29
Он также отметил, что на принятие решения о выдаче лицензии потребуется 15 рабочих дней с даты регистрации документов, а при дополнительной экспертизе - 25 дней. Сейчас же, как подчеркнул депутат, решение принимают в течение 30 календарных дней.
Антропенко добавил, что бумажные документы останутся в прошлом, за исключением случаев, когда магазин или объект общепита находятся в населенном пункте, который не подключен к интернету.
"Также хочу напомнить, что по действующему законодательству, в соответствии с пунктом 2 статьи 16 ФЗ № 171, не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территориях, прилегающих: к зданиям образовательных организаций, осуществляющих обучение детей, зданиям культуры. А границы прилегающих территорий определяются решениями органов местного самоуправления", - уточнил он.
По словам парламентария, в Москве действует правило о минимальной отдаленности в 25 метров для точек, предполагающих потребление алкоголя на месте, например бары или рестораны.
"Нововведения помогут оперативнее выявлять недобросовестные организации, торгующие алкогольной продукцией", - подытожил Антропенко.
Продажа алкоголя в московском супермаркете - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Названы регионы, где сильнее всего сократилось потребление алкоголя
Вчера, 23:45
 
МоскваИгорь Антропенко (депутат)Госдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала