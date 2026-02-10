https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073540724.html
Российские военные уничтожили группу ВСУ на Константиновском направлении
Российские военные уничтожили группу ВСУ на Константиновском направлении
Российские военные уничтожили группу ВСУ на Константиновском направлении
Российские военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили группу боевиков ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор беспилотных...
Российские военные уничтожили группу ВСУ на Константиновском направлении
РИА Новости: на Константиновском направлении уничтожена группа боевиков ВСУ
ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Российские военнослужащие "Южной" группировки войск уничтожили группу боевиков ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор беспилотных систем с позывным "Хан".
Противник предпринял попытки переброски пехоты с использованием автомобильной техники в лесополосах.
"Заезжала группа, высаживала пехоту, и она заходила по посадкам. По команде командира роты мы начинали отрабатывать по ним, уничтожили оперативно", — рассказал собеседник агентства.
Разведку целей вели с беспилотников, после чего по выявленным позициям наносились удары с применением сбросных боеприпасов и FPV-дронов.
"Поступает задача — мы вылетаем, начинаем поиск противника в посадке. Используем разные виды боекомплекта по этим целям. FPV-дроны также работали с нами в паре", — отметил "Хан".