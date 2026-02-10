Российские военные уничтожили группу ВСУ на Константиновском направлении

"Заезжала группа, высаживала пехоту, и она заходила по посадкам. По команде командира роты мы начинали отрабатывать по ним, уничтожили оперативно", — рассказал собеседник агентства.

Разведку целей вели с беспилотников, после чего по выявленным позициям наносились удары с применением сбросных боеприпасов и FPV-дронов.

"Поступает задача — мы вылетаем, начинаем поиск противника в посадке. Используем разные виды боекомплекта по этим целям. FPV-дроны также работали с нами в паре", — отметил "Хан".