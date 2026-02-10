МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Зализничное Запорожской области, сообщило Минобороны России во вторник.

В ходе освобождения Зализничного в Запорожской области российские военные взяли под контроль более 18 квадратных километров территории и зачистили свыше 500 строений.

За минувшие сутки потери ВСУ составили порядка 1245 военнослужащих, ПВО РФ сбила четыре авиабомбы, снаряд HIMARS, ракету "Нептун" и 72 БПЛА.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 113 068 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 575 танков и других боевых бронированных машин, 1661 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 013 единиц специальной военной автомобильной техники.

Расследование покушения на генерала Алексеева

Раненный в результате покушения генерал-лейтенант Владимир Алексеев остается в реанимации, несмотря на стабильное состояние, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Во вторник ФСБ России сообщила о задержании третьего соучастника подготовки покушения на убийство генерал-лейтенанта Алексеева, которым является гражданин РФ Павел Васин 1981 года рождения.

По сведениям органов госбезопасности, Васин обеспечил ранее задержанных Любомира Корбу и своего отца Васина Виктора транспортными средствами для ведения наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, а также приобрел средства технического контроля.

Кроме того, он оказывал содействие преступникам в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов заинтересованности СБУ с использованием интернет-приложений и поисковых систем.

В ходе оперативных мероприятий Васин дал признательные показания, в том числе способствовавшие установлению еще двух высокопоставленных сотрудников министерства обороны Российской Федерации, за которыми в интересах украинских спецслужб осуществляли наблюдение Корба и Васин, в целях дальнейшего совершения диверсионно-террористических актов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе интервью РИА Новости, которое велось в социальных сетях агентства, выразила слова поддержки генерал-лейтенанту Алексееву и его семье.

Она также заявила, что покушение Киева на Алексеева - это часть гибридной войны на деньги Запада, одной из целей данного теракта был срыв переговоров.

Такого же мнения придерживается посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, который заявил, что покушение на генерал-лейтенанта Алексеева не могло преследовать никакую цель, кроме срыва переговоров по мирному урегулированию на Украине.

Новости с ЛБС

Два боевика запрещенной в РФ террористической организации "Азов"* покончили с собой на константиновском направлении после того, как их позиции оказались под огнем как российских подразделений, так и своих сослуживцев, рассказал РИА Новости командир батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Моздок".

Российские операторы БПЛА сбивают тяжёлые дроны противника над Купянском с помощью тарана, а также с помощью сбросов, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка в составе группировки войск "Запад" с позывным "Пол".

Пленный военный ВСУ Дмитрий Коломоец рассказал, что он и его сослуживец при сдаче в плен выбежали из атакованного укрытия с криками "Свои, мы сдаемся", соответствующее видео опубликовало Минобороны РФ.

Операторы дронов в ВСУ сталкиваются с техническими трудностями из-за морозов, беспилотники направляют на доработку целыми партиями, это еще больше усугубляет стресс у украинских военных, сообщает издание Business Insider.

Подлость ВСУ

ВСУ с особой жестокостью издеваются над военнопленными из Луганска, Донецка и Запорожской области, а также отказываются возвращать их из плена российской стороне, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка, повреждены здание больницы, частный и многоквартирный дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки Запорожской области, шесть человек ранены, один погиб, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Иностранные наемники

Депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко на фоне нехватки личного состава в ВСУ предложил заманивать в украинские войска иностранцев. По его мнению, в первую очередь можно предложить это странам Балтии, Тайваню, Казахстану, проводить там рекрутинг, чтобы их граждане приезжали на Украину и воевали в ВСУ.

Украинские подразделения, входящие в ГУР и ССО, набирают иностранных наемников по объявлениям на зарубежных рекрутинговых сайтах, выяснил корреспондент РИА Новости. За участие в боевых действиях в составе ВСУ обещают платить от 850 до 3300 долларов (от 65 тысяч до 254 тысяч рублей). На обучение будущих наемников отводится только месяц.

Военный эксперт Виталий Киселев пояснил РИА Новости, что западные кураторы ВСУ пытаются ассимилировать украинские подразделения через иностранных наемников, чтобы избежать обострения конфликта и не отправлять свою коалицию на Украину