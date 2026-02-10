ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки боевиков

"В район Волчанских Хуторов переброшен 11 ГПСУ , который уже понес значительные потери", — рассказал он.

На этом участке фронта действуют группировки войск "Запад" и "Север". За минувшие сутки противник потерял здесь около 335 военных, ББМ, 20 автомобилей, станцию РЭБ и семь складов боеприпасов.