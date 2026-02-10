https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073352577.html
ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки боевиков
ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки боевиков - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки боевиков
Украинское командование перебросило пограничников на Харьковское направление из-за острой нехватки личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 10.02.2026
РИА Новости: ВСУ перебросили в Харьковскую область 11-й отряд пограничников