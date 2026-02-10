Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки боевиков
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 10.02.2026 (обновлено: 08:42 10.02.2026)
ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки боевиков
ВСУ перебросили пограничников в Харьковскую область из-за нехватки боевиков

ДОНЕЦК, 10 фев — РИА Новости. Украинское командование перебросило пограничников на Харьковское направление из-за острой нехватки личного состава, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В район Волчанских Хуторов переброшен 11 ГПСУ, который уже понес значительные потери", — рассказал он.
На этом участке фронта действуют группировки войск "Запад" и "Север". За минувшие сутки противник потерял здесь около 335 военных, ББМ, 20 автомобилей, станцию РЭБ и семь складов боеприпасов.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, российская армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
