Установлена бригада ВСУ, наносящая ракетные удары по Брянской области
На сумском направлении установлена бригада ВСУ, причастная к ракетным ударам по гражданским объектам в Брянской области, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 10.02.2026
безопасность
брянская область
вооруженные силы украины
брянская область
РИА Новости: Брянскую область обстреливает 107-я артиллерийская бригада ВСУ