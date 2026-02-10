https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073350178.html
ВС России за год поразили около тысячи целей новыми тяжелыми дронами
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Около 1000 различных целей ВСУ успешно поражено новыми тяжелыми ударными FPV-дронами "Провод" на различных направлениях фронта в зоне СВО за 2026 год, сообщил РИА Новости главный конструктор БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.
"Мы можем смело говорить, что около 1000 пораженных целей на данный момент по данному устройству", - сказал РИА разработчик ударных и разведывательных дронов Иванов.
По словам инженера, новый ударный БПЛА способен уничтожать как крупную бронетехнику, так и опорные пункты противника.
"Пятью килограммами мы можем развалить опорник. Можно эффективно примениться по бронетехнике. Можно все что угодно… Огромное количество (по бронетехнике), сейчас много обратной связи именно с видео подобных применений", - подчеркнул создатель линейки ударных БПЛА "Овод".