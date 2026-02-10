Рейтинг@Mail.ru
ВС России за год поразили около тысячи целей новыми тяжелыми дронами
05:55 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073350178.html
ВС России за год поразили около тысячи целей новыми тяжелыми дронами
ВС России за год поразили около тысячи целей новыми тяжелыми дронами
безопасность
андрей иванов
вооруженные силы украины
2026
Безопасность, Андрей Иванов, Вооруженные силы Украины
ВС России за год поразили около тысячи целей новыми тяжелыми дронами

ВС России за 2026 год уничтожили около 1000 целей ударными дронами "Провод"

© РИА Новости / Мария МарикянОператор и корректировщик ведут БПЛА
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор и корректировщик ведут БПЛА . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Около 1000 различных целей ВСУ успешно поражено новыми тяжелыми ударными FPV-дронами "Провод" на различных направлениях фронта в зоне СВО за 2026 год, сообщил РИА Новости главный конструктор БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.
"Мы можем смело говорить, что около 1000 пораженных целей на данный момент по данному устройству", - сказал РИА разработчик ударных и разведывательных дронов Иванов.
По словам инженера, новый ударный БПЛА способен уничтожать как крупную бронетехнику, так и опорные пункты противника.
"Пятью килограммами мы можем развалить опорник. Можно эффективно примениться по бронетехнике. Можно все что угодно… Огромное количество (по бронетехнике), сейчас много обратной связи именно с видео подобных применений", - подчеркнул создатель линейки ударных БПЛА "Овод".
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьАндрей ИвановВооруженные силы Украины
 
 
