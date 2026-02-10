БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском

БЕЛГОРОД, 10 фев — РИА Новости. Российские операторы БПЛА сбивают тяжёлые дроны противника над Купянском с помощью тарана, а также с помощью сбросов, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка в составе группировки войск "Запад" с позывным "Пол".

"Первое поражение агродрона, квадрокоптера с четырьмя лучами, вероятнее всего, это Nemesis ("Баба-Яга" - ред.), то есть управление у него осуществляется через Starlink, путем тарана дроном Autel... Второе видео - это поражение дроном-камикадзе гексакоптера Vampire с боеприпасом. И третье - это поражение сбросом боеприпаса также на гексакоптер Vampire", — рассказал "Пол".