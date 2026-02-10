Рейтинг@Mail.ru
БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском
Специальная военная операция на Украине
 
05:48 10.02.2026
БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском
БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском - РИА Новости, 10.02.2026
БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском
Российские операторы БПЛА сбивают тяжёлые дроны противника над Купянском с помощью тарана, а также с помощью сбросов, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА РИА Новости, 10.02.2026
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском

РИА Новости: российские операторы БПЛА сбивают тяжелые дроны тараном и сбросами

Военнослужащий в зоне проведения СВО
Военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 10 фев — РИА Новости. Российские операторы БПЛА сбивают тяжёлые дроны противника над Купянском с помощью тарана, а также с помощью сбросов, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка в составе группировки войск "Запад" с позывным "Пол".
"Первое поражение агродрона, квадрокоптера с четырьмя лучами, вероятнее всего, это Nemesis ("Баба-Яга" - ред.), то есть управление у него осуществляется через Starlink, путем тарана дроном Autel... Второе видео - это поражение дроном-камикадзе гексакоптера Vampire с боеприпасом. И третье - это поражение сбросом боеприпаса также на гексакоптер Vampire", — рассказал "Пол".
Кадры воздушных баталий есть в распоряжении РИА Новости. По словам военнослужащего, борьба с тяжёлыми дронами является одной из приоритетных задач, поскольку это наносит урон снабжению и подрывной работе противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
