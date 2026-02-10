https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073349869.html
БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском
БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском - РИА Новости, 10.02.2026
БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском
Российские операторы БПЛА сбивают тяжёлые дроны противника над Купянском с помощью тарана, а также с помощью сбросов, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T05:48:00+03:00
2026-02-10T05:48:00+03:00
2026-02-10T05:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382818_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_d4a3001f6e6d6a50df76cc26e0852de2.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072382818_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2f5967bc99dc578bdb78c9ea4d88f3b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
БПЛА российских ВС тараном сбивают тяжелые дроны ВСУ над Купянском
РИА Новости: российские операторы БПЛА сбивают тяжелые дроны тараном и сбросами
БЕЛГОРОД, 10 фев — РИА Новости. Российские операторы БПЛА сбивают тяжёлые дроны противника над Купянском с помощью тарана, а также с помощью сбросов, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА гвардейского Ленинградского мотострелкового полка в составе группировки войск "Запад" с позывным "Пол".
"Первое поражение агродрона, квадрокоптера с четырьмя лучами, вероятнее всего, это Nemesis ("Баба-Яга" - ред.), то есть управление у него осуществляется через Starlink, путем тарана дроном Autel... Второе видео - это поражение дроном-камикадзе гексакоптера Vampire с боеприпасом. И третье - это поражение сбросом боеприпаса также на гексакоптер Vampire", — рассказал "Пол".
Кадры воздушных баталий есть в распоряжении РИА Новости. По словам военнослужащего, борьба с тяжёлыми дронами является одной из приоритетных задач, поскольку это наносит урон снабжению и подрывной работе противника.