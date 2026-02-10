На Красноармейском направлении уничтожили крупный опорный пункт ВСУ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" уничтожили крупный укрепленный опорный пункт ВСУ в лесополосе на Красноармейском направлении, сообщило министерство обороны России.
"Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" соединения РХБ защиты группировки войск "Центр" термобарическим ударом уничтожили крупный укрепленный опорный пункт в лесополосе на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны России отметили, что после нанесения огневого поражения основная группа тяжелой огнеметной системы убыла в тыловой район, перезарядилась и встала на боевое дежурство.
"Военнослужащие войск РХБ защиты ежедневно выполняют задачи по уничтожению противника и поддерживают активные действия штурмовиков группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении", - подчеркнули в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18