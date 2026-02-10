Рейтинг@Mail.ru
На Красноармейском направлении уничтожили крупный опорный пункт ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 10.02.2026
На Красноармейском направлении уничтожили крупный опорный пункт ВСУ
На Красноармейском направлении уничтожили крупный опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
На Красноармейском направлении уничтожили крупный опорный пункт ВСУ
Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" уничтожили крупный укрепленный опорный пункт ВСУ в... РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
На Красноармейском направлении уничтожили крупный опорный пункт ВСУ

РИА Новости: расчет ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил крупный опорный пункт ВСУ

Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а Солнцепек
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1а "Солнцепек". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" уничтожили крупный укрепленный опорный пункт ВСУ в лесополосе на Красноармейском направлении, сообщило министерство обороны России.
"Военнослужащие расчета модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" соединения РХБ защиты группировки войск "Центр" термобарическим ударом уничтожили крупный укрепленный опорный пункт в лесополосе на Красноармейском направлении", - говорится в сообщении военного ведомства.
Российский военнослужащий расчета БПЛА
Оператор БПЛА рассказал, как за одно утро уничтожил три единицы техники ВСУ
05:22
В Минобороны России отметили, что после нанесения огневого поражения основная группа тяжелой огнеметной системы убыла в тыловой район, перезарядилась и встала на боевое дежурство.
"Военнослужащие войск РХБ защиты ежедневно выполняют задачи по уничтожению противника и поддерживают активные действия штурмовиков группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении", - подчеркнули в Минобороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
