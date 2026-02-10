Рейтинг@Mail.ru
Оператор БПЛА рассказал, как за одно утро уничтожил три единицы техники ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073348569.html
Оператор БПЛА рассказал, как за одно утро уничтожил три единицы техники ВСУ
Оператор БПЛА рассказал, как за одно утро уничтожил три единицы техники ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
Оператор БПЛА рассказал, как за одно утро уничтожил три единицы техники ВСУ
Бронемашина "Казак" с тяжелым дроном "Баба-яга" и наземным робототехническим комплексом ВСУ уничтожены за одно утро ударами FPV-дронов на подъезде к Белицкому в РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T05:22:00+03:00
2026-02-10T05:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064287510_491:0:2582:1176_1920x0_80_0_0_5057d49b0505d1fd9c479d176e819a06.jpg
https://ria.ru/20260202/drony-2071670131.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064287510_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_a42baa8ee9024ce0ab7318f80ac89c43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Оператор БПЛА рассказал, как за одно утро уничтожил три единицы техники ВСУ

РИА Новости: оператор беспилотника уничтожил "Казак" с дроном и НРТК ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий расчета БПЛА
Российский военнослужащий расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий расчета БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Бронемашина "Казак" с тяжелым дроном "Баба-яга" и наземным робототехническим комплексом ВСУ уничтожены за одно утро ударами FPV-дронов на подъезде к Белицкому в ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета ударных БПЛА отряда "Кайра" войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской МСБр, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Гид".
"Необычный инцидент произошел. Ночью встретил "Казак", украинский бронетранспортер. Он вез прицеп, в котором находился НРТК (наземный робототехнический комплекс - ред.) современной модели на гусеничной основе. В итоге сам "Казак", по которому я отработал ночью, потерял управление и перевернулся", – рассказал боец.
Боевая работа операторов БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Операторы дронов из центра "Рубикон" за январь уничтожили 20 танков
2 февраля, 12:17
Также "Гид" уточнил, что вражеский НРТК предназначался для беспилотного минирования местности перед наступающими российскими войсками.
"Утром я подлетел, там перевернутый "Казак" лежит. Вот это НРТК гусеничное вместе с перевернутым прицепом. Я начал подлетать к "Казаку". Внутрь они оставили открытую заднюю дверь, и там еще "Баба-яга". Всего за два вылета я уничтожил "Казак" и "Бабу-Ягу", которая находилась внутри этой ББМ", – сообщил собеседник агентства.
Третий ударный дрон был применен для уничтожения НРТК противника, отметил командир расчета.
"НРТК было заряжено, там порядка восьми противотанковых мин было. Взрыв был колоссальный – от НРТК ничего не осталось. Соответственно, машина тоже сгорела", – добавил "Гид".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала