Оператор БПЛА рассказал, как за одно утро уничтожил три единицы техники ВСУ
Бронемашина "Казак" с тяжелым дроном "Баба-яга" и наземным робототехническим комплексом ВСУ уничтожены за одно утро ударами FPV-дронов на подъезде к Белицкому в
2026-02-10T05:22:00+03:00
2026-02-10T05:22:00+03:00
2026-02-10T05:22:00+03:00
ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Бронемашина "Казак" с тяжелым дроном "Баба-яга" и наземным робототехническим комплексом ВСУ уничтожены за одно утро ударами FPV-дронов на подъезде к Белицкому в ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета ударных БПЛА отряда "Кайра" войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской МСБр, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Гид".
"Необычный инцидент произошел. Ночью встретил "Казак", украинский бронетранспортер. Он вез прицеп, в котором находился НРТК (наземный робототехнический комплекс - ред.) современной модели на гусеничной основе. В итоге сам "Казак", по которому я отработал ночью, потерял управление и перевернулся", – рассказал боец.
Также "Гид" уточнил, что вражеский НРТК предназначался для беспилотного минирования местности перед наступающими российскими войсками.
"Утром я подлетел, там перевернутый "Казак" лежит. Вот это НРТК гусеничное вместе с перевернутым прицепом. Я начал подлетать к "Казаку". Внутрь они оставили открытую заднюю дверь, и там еще "Баба-яга". Всего за два вылета я уничтожил "Казак" и "Бабу-Ягу", которая находилась внутри этой ББМ", – сообщил собеседник агентства.
Третий ударный дрон был применен для уничтожения НРТК противника, отметил командир расчета.
"НРТК было заряжено, там порядка восьми противотанковых мин было. Взрыв был колоссальный – от НРТК ничего не осталось. Соответственно, машина тоже сгорела", – добавил "Гид".