Оператор БПЛА рассказал, как за одно утро уничтожил три единицы техники ВСУ

ДОНЕЦК, 10 фев – РИА Новости. Бронемашина "Казак" с тяжелым дроном "Баба-яга" и наземным робототехническим комплексом ВСУ уничтожены за одно утро ударами FPV-дронов на подъезде к Белицкому в ДНР, рассказал РИА Новости командир расчета ударных БПЛА отряда "Кайра" войск беспилотных систем 39-й отдельной гвардейской МСБр, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным "Гид".

"Необычный инцидент произошел. Ночью встретил "Казак", украинский бронетранспортер. Он вез прицеп, в котором находился НРТК (наземный робототехнический комплекс - ред.) современной модели на гусеничной основе. В итоге сам "Казак", по которому я отработал ночью, потерял управление и перевернулся", – рассказал боец.

Также "Гид" уточнил, что вражеский НРТК предназначался для беспилотного минирования местности перед наступающими российскими войсками.

"Утром я подлетел, там перевернутый "Казак" лежит. Вот это НРТК гусеничное вместе с перевернутым прицепом. Я начал подлетать к "Казаку". Внутрь они оставили открытую заднюю дверь, и там еще "Баба-яга". Всего за два вылета я уничтожил "Казак" и "Бабу-Ягу", которая находилась внутри этой ББМ", – сообщил собеседник агентства.

Третий ударный дрон был применен для уничтожения НРТК противника, отметил командир расчета.