Раскрыты детали налета на тыловой аэродром ВСУ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 фев - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Донор" рассказал РИА Новости об атаке на аэродром ВСУ при помощи БПЛА дальнего действия в тылу противника.

В конце января в Минобороны заявили об атаке на украинский аэродром.

"Мы спланировали операцию по налету на аэродром противника, при помощи БПЛА дальнего действия был уничтожен ряд истребителей", - сказал "Донор".

По его словам, задачей расчёта являлось уничтожение целей в глубоком тылу противника.

"Противник различными способами пытается помешать нашей работе,.. но, несмотря на это, мы обходим все возможные ограничения", - добавил собеседник агентства.

Он пояснил, что благодаря адаптации технических средств российских БПЛА ведётся непрерывная работа по уничтожению целей в глубоком тылу ВСУ