Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты детали налета на тыловой аэродром ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:12 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073342049.html
Раскрыты детали налета на тыловой аэродром ВСУ
Раскрыты детали налета на тыловой аэродром ВСУ - РИА Новости, 10.02.2026
Раскрыты детали налета на тыловой аэродром ВСУ
Военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Донор" рассказал РИА Новости об атаке на аэродром ВСУ при помощи БПЛА дальнего действия в тылу противника. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:12:00+03:00
2026-02-10T03:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74b8ab9ed81b579876005a7eacef6d55.jpg
https://ria.ru/20260208/ukraina-2072957924.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051401267_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47763ef9ef8b46611d0d5c831395342d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Раскрыты детали налета на тыловой аэродром ВСУ

РИА Новости: при налете на тыловой аэродром ВСУ были уничтожены истребители

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 фев - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Донор" рассказал РИА Новости об атаке на аэродром ВСУ при помощи БПЛА дальнего действия в тылу противника.
В конце января в Минобороны заявили об атаке на украинский аэродром.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
"Все будет кончено": в США заявили о новом этапе спецоперации на Украине
8 февраля, 05:30
"Мы спланировали операцию по налету на аэродром противника, при помощи БПЛА дальнего действия был уничтожен ряд истребителей", - сказал "Донор".
По его словам, задачей расчёта являлось уничтожение целей в глубоком тылу противника.
"Противник различными способами пытается помешать нашей работе,.. но, несмотря на это, мы обходим все возможные ограничения", - добавил собеседник агентства.
Он пояснил, что благодаря адаптации технических средств российских БПЛА ведётся непрерывная работа по уничтожению целей в глубоком тылу ВСУ.
"У любого действия есть противодействие. Задачи продолжают выполняться. Мы адаптируемся быстрее, чем против нас успевают реагировать", - отметил "Донор".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала