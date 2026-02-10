https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073342049.html
Раскрыты детали налета на тыловой аэродром ВСУ
Раскрыты детали налета на тыловой аэродром ВСУ
Военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Донор" рассказал РИА Новости об атаке на аэродром ВСУ при помощи БПЛА дальнего действия в тылу противника. РИА Новости, 10.02.2026
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ, 10 фев - РИА Новости. Военнослужащий группировки войск "Север" с позывным "Донор" рассказал РИА Новости об атаке на аэродром ВСУ при помощи БПЛА дальнего действия в тылу противника.
В конце января в Минобороны заявили об атаке на украинский аэродром.
"Мы спланировали операцию по налету на аэродром противника, при помощи БПЛА дальнего действия был уничтожен ряд истребителей", - сказал "Донор".
По его словам, задачей расчёта являлось уничтожение целей в глубоком тылу противника.
"Противник различными способами пытается помешать нашей работе,.. но, несмотря на это, мы обходим все возможные ограничения", - добавил собеседник агентства.
Он пояснил, что благодаря адаптации технических средств российских БПЛА ведётся непрерывная работа по уничтожению целей в глубоком тылу ВСУ
.
"У любого действия есть противодействие. Задачи продолжают выполняться. Мы адаптируемся быстрее, чем против нас успевают реагировать", - отметил "Донор".