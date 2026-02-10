https://ria.ru/20260210/spetsoperatsiya-2073339201.html
Боевики "Азова"* ушли при подходе ВС России под Константиновкой
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Боевики признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ националистического подразделения "Азов"* отступили с позиций на константиновском направлении при подходе подразделений ВС РФ и заменили себя подразделениями территориальной обороны, рассказал РИА Новости командир батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Моздок".
По его словам, боевики ВСУ
занимали позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, однако при начале активного продвижения российских подразделений националисты начали отходить в сторону Константиновки
в ДНР
.
"На Клебан-Быкском водохранилище "азовцы" стояли. Когда мы начали продвигаться, они начали отступать к Константиновке, а вместо себя пригнали подразделения теробороны. А они уже особо воевать не хотят", - рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в ходе дальнейших штурмовых действий нанесли боевикам ВСУ значительные потери.
"В ходе продвижения в районе водохранилища нами было уничтожено 38 (военных) противника. Там были и "азовцы", и мобилизованные, и тероборона", - уточнил он.
* Организация признана террористической и запрещена в России