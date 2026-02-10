Рейтинг@Mail.ru
Боевики "Азова"* ушли при подходе ВС России под Константиновкой
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:34 10.02.2026
Боевики "Азова"* ушли при подходе ВС России под Константиновкой
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Боевики "Азова"* ушли при подходе ВС России под Константиновкой

Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО
Боевая работа расчета САУ 2С44 Гиацинт-К в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ 2С44 "Гиацинт-К" в зоне проведения СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Боевики признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ националистического подразделения "Азов"* отступили с позиций на константиновском направлении при подходе подразделений ВС РФ и заменили себя подразделениями территориальной обороны, рассказал РИА Новости командир батальона 103-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Моздок".
По его словам, боевики ВСУ занимали позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, однако при начале активного продвижения российских подразделений националисты начали отходить в сторону Константиновки в ДНР.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Морпехи уничтожили боевиков "Азова"* на красноармейском направлении
6 февраля, 02:02
"На Клебан-Быкском водохранилище "азовцы" стояли. Когда мы начали продвигаться, они начали отступать к Константиновке, а вместо себя пригнали подразделения теробороны. А они уже особо воевать не хотят", - рассказал собеседник агентства.
Российские военнослужащие в ходе дальнейших штурмовых действий нанесли боевикам ВСУ значительные потери.
"В ходе продвижения в районе водохранилища нами было уничтожено 38 (военных) противника. Там были и "азовцы", и мобилизованные, и тероборона", - уточнил он.
* Организация признана террористической и запрещена в России
