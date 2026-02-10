"Воевал еще с бандеровцами". Как 101-летний ветеран помогает фронту

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Встретил 9 мая 1945-го в Австрии, воевал в Германии и Венгрии, а потом еще несколько лет ликвидировал банды националистов на Западной Украине — 101-летний участник Великой Отечественной Пазыл Адаев из села Бахтияровка Волгоградской области по-прежнему ведет активный образ жизни и всячески поддерживает бойцов СВО. О том, как и почему он решил помогать фронту, — в материале РИА Новости.

Отлаженный процесс

По утрам летом копает огород, зимой расчищает двор от снега. Возраст не помеха — отметивший два года назад 100-летний юбилей ветеран даже не думает сбавлять обороты.

В волонтерскую группу "Бахтияровские пчелки" вступил вместе с дочерью. Одни там вяжут для бойцов носки и нательное белье, другие плетут маскировочные сети, третьи консервируют соленья и варенья, пекут булочки и сушат фрукты. Также волонтеры закупают различное оборудование и медицинские средства — генераторы, бензопилы и аптечки, которые регулярными гуманитарными конвоями отправляются на фронт.

© Фото предоставлено Михаилом Маловым Пазыл Мурзагалиевич нарезает поролон для подушек © Фото предоставлено Михаилом Маловым Пазыл Мурзагалиевич нарезает поролон для подушек

Пазыл Мурзагалиевич нарезает поролон для ортопедических подушек (нужны госпиталям), помогает делать окопные свечи. Все налажено — в центре культуры и досуга Бахтияровки местные целыми семьями нарезают картон, скатывают его в рулоны, плавят парафин и заливают в пустые консервные банки.

Один из многочисленных правнуков ветерана служит в зоне СВО. А он и сам хорошо помнит, что такое окопная жизнь.

От пехотинца до разведчика

Его отец умер еще до войны, брат в 1941-м ушел на фронт. Пазыл работал конюхом в колхозе, возил грузы на подводах. Участвовал в строительстве стратегической железной дороги Сталинград — Владимировка.

© Фото предоставлено Михаилом Маловым Адаев в молодости во время войны © Фото предоставлено Михаилом Маловым Адаев в молодости во время войны

В армию призвали в 1943-м. После трехмесячного обучения отправили на передовую под Великий Новгород — автоматчиком. Там он получил первое ранение.

Из госпиталя в апреле 1944-го — на Белорусский фронт, под Витебск. В разведку 94-го пе­хотного полка. Брали "языков", устраивали засады, добывали документы, выявляли огневые точки противника.

"Мы обнаружили замаскированный блиндаж, — вспоминает первое задание Пазыл Мурзагалиевич. — Сняли ча­сового, внутри схватили офицера и вме­сте с документами притащили командованию. Тот рассказал все, что знал, а нас пред­ставили к наградам".

© Фото предоставлено Михаилом Маловым Пазыл Мурзагалиевич с военными наградами © Фото предоставлено Михаилом Маловым Пазыл Мурзагалиевич с военными наградами

В очередной засаде разведчика ранило в ногу, однако он сумел забрать планшет убитого немецкого офицера. Несколько часов, спрятавшись в кустах, ждал наших. Когда те, наконец, пришли, передал планшет в штаб. За важные разведданные его наградили медалью "За отвагу".

Националистическое подполье

Затем Адаева направили на артиллерийские курсы. Стал наводчиком 76-миллиметровой гаубицы. За подрыв немецких по­роховых складов в Венгрии его представили к ордену Красной Звезды. Хотя приказ подписали сразу, награда нашла героя лишь спустя 64 года.

Весной 1945-го из Берлина Адаева срочно перебросили в Австрию, где ожидался танковый прорыв немцев. Артиллерист-разведчик проявил себя и здесь, взяв в плен парашютиста-диверсанта и пехотинца вермахта. В атаку немцы так и не пошли, и уже спустя несколько дней Советский Союз праздновал долгожданную победу.

© Фото предоставлено Михаилом Маловым Адаев с женой и сыном © Фото предоставлено Михаилом Маловым Адаев с женой и сыном

Затем Адаев еще четыре года в составе пограничных войск ликвидировал бандеровское подполье на Западной Украине. Поэтому за событиями в Донбассе он пристально следил с 2014-го, понимая, к чему приведет оголтелый украинский национализм.

"Неудивительно, что Пазыл Мурзагалиевич не может остаться в стороне, — говорит глава Бахтияровского сельского поселения и родственник ветерана Михаил Малов. — Тем более он, несмотря на возраст, ведет очень активный образ жизни, не сидит на одном месте".