Третий соучастник покушения на генерала Алексеева признал вину
Третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Павел Васин дал признательные показания, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 10.02.2026
