Анохин: "Рославльские тормозные системы" расширят номенклатуру продукции
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
16:55 10.02.2026
Анохин: "Рославльские тормозные системы" расширят номенклатуру продукции
россия, смоленская область, василий анохин, фонд развития промышленности, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Анохин: "Рославльские тормозные системы" расширят номенклатуру продукции

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Предприятие "Рославльские тормозные системы" в Смоленской области после обновления производственных линий ведет работы по расширению номенклатуры продукции и планирует освоение технологий производства интеллектуальных тормозных аппаратов, сообщил губернатор региона Василий Анохин на своей странице в соцсетях.
Он напомнил, что модернизация этого производства осуществлена в соответствии с соглашением, подписанным областью и Государственным научным центром РФ "НАМИ" на ПМЭФ-2025. В 2024 году предприятие получило льготный займ Фонда развития промышленности и федеральную субсидию. Планы развития предприятия Анохин обсудил на совещании с генеральным директором "НАМИ" Федором Назаровым и представителями подрядной организации.
В рамках следующего этапа модернизации предприятие заменит изношенное оборудование, обновит внутренние помещения и инженерную инфраструктуру. На эти цели при поддержке президента России Владимира Путина и Минпромторга РФ в 2025 году направлена федеральная субсидия в размере 2,5 миллиарда рублей.
"Продукция предприятия широко применяется на сборочных линиях "КАМАЗа", "УРАЛа", "ГАЗа" и других автопроизводителей. Новая продукция позволит заместить импортные аналоги и будет востребована ведущими автопроизводителями России и Республики Беларусь. Развитие наших производств способствует укреплению региональной экономики и улучшению инвестиционного климата в Смоленской области", - резюмировал Анохин.
Река Днепр и Кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Анохин раскритиковал работу по устранению аварии на теплосетях в Смоленске
6 февраля, 15:49
 
Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Фонд развития промышленности, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
