Анохин: "Рославльские тормозные системы" расширят номенклатуру продукции
10.02.2026
Анохин: "Рославльские тормозные системы" расширят номенклатуру продукции
Предприятие "Рославльские тормозные системы" в Смоленской области после обновления производственных линий ведет работы по расширению номенклатуры продукции и...
смоленская область
россия
смоленская область
василий анохин
фонд развития промышленности
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
смоленская область
Анохин: "Рославльские тормозные системы" расширят номенклатуру продукции
Продукция "Рославльских тормозных систем" заместит импортные аналоги
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Предприятие "Рославльские тормозные системы" в Смоленской области после обновления производственных линий ведет работы по расширению номенклатуры продукции и планирует освоение технологий производства интеллектуальных тормозных аппаратов, сообщил губернатор региона Василий Анохин на своей странице в соцсетях.
Он напомнил, что модернизация этого производства осуществлена в соответствии с соглашением, подписанным областью и Государственным научным центром РФ "НАМИ" на ПМЭФ-2025. В 2024 году предприятие получило льготный займ Фонда развития промышленности и федеральную субсидию. Планы развития предприятия Анохин обсудил на совещании с генеральным директором "НАМИ" Федором Назаровым и представителями подрядной организации.
В рамках следующего этапа модернизации предприятие заменит изношенное оборудование, обновит внутренние помещения и инженерную инфраструктуру. На эти цели при поддержке президента России Владимира Путина и Минпромторга РФ в 2025 году направлена федеральная субсидия в размере 2,5 миллиарда рублей.
"Продукция предприятия широко применяется на сборочных линиях "КАМАЗа", "УРАЛа", "ГАЗа" и других автопроизводителей. Новая продукция позволит заместить импортные аналоги и будет востребована ведущими автопроизводителями России и Республики Беларусь. Развитие наших производств способствует укреплению региональной экономики и улучшению инвестиционного климата в Смоленской области", - резюмировал Анохин.