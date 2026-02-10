Анохин: "Рославльские тормозные системы" расширят номенклатуру продукции

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Предприятие "Рославльские тормозные системы" в Смоленской области после обновления производственных линий ведет работы по расширению номенклатуры продукции и планирует освоение технологий производства интеллектуальных тормозных аппаратов, сообщил губернатор региона Василий Анохин на своей странице в соцсетях.

Он напомнил, что модернизация этого производства осуществлена в соответствии с соглашением, подписанным областью и Государственным научным центром РФ "НАМИ" на ПМЭФ-2025. В 2024 году предприятие получило льготный займ Фонда развития промышленности и федеральную субсидию. Планы развития предприятия Анохин обсудил на совещании с генеральным директором "НАМИ" Федором Назаровым и представителями подрядной организации.

В рамках следующего этапа модернизации предприятие заменит изношенное оборудование, обновит внутренние помещения и инженерную инфраструктуру. На эти цели при поддержке президента России Владимира Путина и Минпромторга РФ в 2025 году направлена федеральная субсидия в размере 2,5 миллиарда рублей.