Слуцкий предложил запретить платные парковки рядом со школами и больницами - РИА Новости, 10.02.2026
05:18 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/slutskij-2073348379.html
Слуцкий предложил запретить платные парковки рядом со школами и больницами
Слуцкий предложил запретить платные парковки рядом со школами и больницами - РИА Новости, 10.02.2026
Слуцкий предложил запретить платные парковки рядом со школами и больницами
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить на федеральном уровне платные парковки рядом со школами и больницами, сделав их бесплатными в часы работы... РИА Новости, 10.02.2026
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
2026
Новости
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Слуцкий предложил запретить платные парковки рядом со школами и больницами

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил запретить на федеральном уровне платные парковки рядом со школами и больницами, сделав их бесплатными в часы работы учреждений, но ограничив время непрерывной стоянки тремя часами для предотвращения злоупотреблений.
Соответствующее обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.
"ЛДПР полагает целесообразным установление на федеральном уровне обязательного запрета на организацию платных парковок на территориях, непосредственно прилегающих к государственным и муниципальным образовательным организациям и учреждениям здравоохранения", - сказано в документе.
Кроме того, для предотвращения нецелевого использования парковок Слуцкий предлагает установить, что они бесплатны лишь в рабочие часы соответствующих учреждений, при этом максимальное время непрерывной стоянки не может превышать трех часов.
Как рассказал РИА Новости лидер ЛДПР, доступ к образованию и медицинской помощи - это не привилегия, а конституционное право каждого человека. По его мнению, оно не должно превращаться в платную услугу из-за необходимости вносить средства за парковку рядом с социально значимыми учреждениями. Парламентарий отметил, что это неправильно и несправедливо.
"Посещение школы или медицинской организации - не вопрос выбора и не альтернатива поездке в торговый центр. Это вынужденная необходимость. Как правило, речь идет о кратковременной остановке: привезти ребенка в школу и садик, сопроводить пожилого родственника, помочь ему дойти до входа. Такие автомобили не создают транспортного коллапса и не перегружают улично-дорожную сеть. В свою очередь, платные парковки в этих местах не решают городских проблем, а лишь перекладывают дополнительные расходы на семьи", - подчеркнул он.
Слуцкий уточнил, что также поручил депутатам от ЛДПР во всех регионах РФ обратиться с соответствующим предложением к главам российских субъектов. По его словам, данная инициатива защитит родителей и пациентов от необоснованных поборов и одновременно исключит нецелевое использование парковочных мест.
"Социальная инфраструктура должна работать для людей, а не против них", - заключил он.
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
