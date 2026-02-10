Сийярто назвал Украину врагом Венгрии

БУДАПЕШТ, 10 фев - РИА Новости. Украина сейчас - враг Венгрии, потому что пытается лишить Будапешт российских энергоносителей, а это угрожает суверенитету и энергетической безопасности Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

В конце января глава Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для венгерской экономики. Орбан, в свою очередь, отмечал, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.