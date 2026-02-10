Рейтинг@Mail.ru
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии - РИА Новости, 10.02.2026
11:34 10.02.2026
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
Украина сейчас - враг Венгрии, потому что пытается лишить Будапешт российских энергоносителей, а это угрожает суверенитету и энергетической безопасности...
в мире, венгрия, россия, украина, петер сийярто, аэс "пакш-2"
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2"
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии

Сийярто: Украина стала врагом Венгрии из-за попыток лишить ее энергоресурсов РФ

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
© AP Photo / Darko Vojinovic
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 10 фев - РИА Новости. Украина сейчас - враг Венгрии, потому что пытается лишить Будапешт российских энергоносителей, а это угрожает суверенитету и энергетической безопасности Венгрии, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Украинцы постоянно пытаются добиться в Брюсселе решений, которые угрожают суверенитету Венгрии, энергетической безопасности Венгрии и, следовательно, безопасному функционированию страны... Поэтому тот, кто это делает, - наш враг. И Украина сейчас - наш враг, потому что Украина предпринимает враждебные шаги против Венгрии", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
По его словам, Киев пытается убедить Брюссель запретить импорт газа и нефти из России в Венгрию, а также ввести санкции против российской атомной отрасли, что сделает невозможным реализацию проекта АЭС "Пакш-2" и закупку топлива для действующих блоков.
В конце января глава Сийярто заявлял, что венгерская оппозиция в случае прихода к власти по итогам парламентских выборов в апреле откажется от нефти и газа из России, что будет иметь трагические последствия для венгерской экономики. Орбан, в свою очередь, отмечал, что Россия гарантирует безопасность Венгрии, обеспечивая ее энергией, нормальные люди не станут менять надежного поставщика на ненадежного.
В РФ не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В миреВенгрияРоссияУкраинаПетер СийяртоАЭС "Пакш-2"
 
 
