"Сибирь" забросила 10 шайб и одержала свою крупнейшую победу в КХЛ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" на своем льду разгромила "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 10:1 (0:1, 6:0, 4:0) в пользу хозяев. В составе "Сочи" отличился Егор Петухов (15-я минута). У "Сибири" шайбы забросили Вячеслав Лещенко (22, 40), Тэйлор Бек (24, 60), Архип Неколенко (26), Энди Андреофф (30, 44), Андрей Чуркин (38), Илья Федотов (48) и Антон Косолапов (50). Бек также отметился пятью результативными передачами, он стал первым игроком в истории КХЛ, сумевшим набрать семь очков за матч.
