"Сибирь" забросила 10 шайб и одержала свою крупнейшую победу в КХЛ - РИА Новости Спорт, 10.02.2026
Хоккей
 
18:13 10.02.2026
"Сибирь" забросила 10 шайб и одержала свою крупнейшую победу в КХЛ
"Сибирь" забросила 10 шайб и одержала свою крупнейшую победу в КХЛ
Новосибирская "Сибирь" на своем льду разгромила "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 10.02.2026
2026
спорт, тэйлор бек, егор петухов, архип неколенко, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Тэйлор Бек, Егор Петухов, Архип Неколенко, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сибирь" забросила 10 шайб и одержала свою крупнейшую победу в КХЛ

"Сибирь" разгромила "Сочи" со счетом 10:1, одержав крупнейшую победу в КХЛ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" на своем льду разгромила "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 10:1 (0:1, 6:0, 4:0) в пользу хозяев. В составе "Сочи" отличился Егор Петухов (15-я минута). У "Сибири" шайбы забросили Вячеслав Лещенко (22, 40), Тэйлор Бек (24, 60), Архип Неколенко (26), Энди Андреофф (30, 44), Андрей Чуркин (38), Илья Федотов (48) и Антон Косолапов (50). Бек также отметился пятью результативными передачами, он стал первым игроком в истории КХЛ, сумевшим набрать семь очков за матч.
Вратарь "Сочи" Павел Хомченко провел свой 150-й матч в КХЛ. 31-летний голкипер пропустил шесть шайб за второй период и был заменен.
"Сибирь" одержала крупнейшую победу в КХЛ в своей истории, превзойдя свой результат в матче с новокузнецким "Металлургом" в 2013 году - 7:1.
"Сибирь" идет на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 53 очка. "Сочи" (37) проиграл четвертый матч кряду и располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице Запада.
Пелино стал ассистентом Хартли в "Локомотиве"
10 февраля, 12:59
 
Хоккей Спорт Тэйлор Бек Егор Петухов Архип Неколенко Сибирь КХЛ 2025-2026
 
