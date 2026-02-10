Ученые подтвердили существование исчезнувших озер, которые охлаждали Сибирь

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского доказали существование в Сибири уже исчезнувших крупных озер, которые работали как природные кондиционеры, рассказали РИА Новости в институте.

"Ученые Института Карпинского доказали существование в Сибири колоссальных водоемов, которые давно исчезли с карты, но оставили неизгладимый след в истории планеты. Их главная особенность была не в размере, а во влиянии, которое они оказывали на климат. Исследования показывают, что благодаря огромной массе холодной воды, они работали как природные кондиционеры, значительно охлаждая летние температуры на обширных территориях", - сказали там.

В институте отметили, что теория об их существовании появилась в мировом научном сообществе еще в семидесятые годы XX века, но фактические доказательства были получены геологами и учеными Института Карпинского в последние годы.

"Новые данные собирались в течение последних пятнадцати лет при создании государственных геологических карт и позволили воссоздать озера, сопоставимые по масштабу с Каспийским морем и оказавшими колоссальное воздействие на климат Арктики десятки тысяч лет назад", - отметил автор исследования - заместитель генерального директора, руководитель лабораторно-аналитической службы института Дмитрий Назаров.

В учреждении пояснили, что озера были порождены ледником: массивный щит, надвинувшийся со стороны Северного Ледовитого океана , перегородил русла северных рек как гигантская плотина. Однако возникшие водоемы стали не "пленниками льда", а, наоборот, превратились в его союзника. Создавая прохладу, озера замедляли таяние ледника, фактически поддерживая его существование.

Это была сложная система климатической обратной связи: ледник рождал озеро, а озеро защищало ледник. Сотни лет озера накапливали колоссальные объемы пресной воды. Когда ледяная плотина не выдерживала, в Северный Ледовитый океан одномоментно обрушивались потоки, сравнимые с объемом всех современных рек мира, что могло сильно менять климат.

В некоторые же периоды история принимала иной оборот: воды озер прорывались не на север, а на юг - в бассейны Каспийского и Черного морей . Это превращало Каспий в еще более гигантский водоем и оказывало мощное влияние на климат Предкавказья и всей Восточной Европы