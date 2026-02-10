Рейтинг@Mail.ru
Ученые подтвердили существование исчезнувших озер, которые охлаждали Сибирь
Наука
 
04:16 10.02.2026
Ученые подтвердили существование исчезнувших озер, которые охлаждали Сибирь
Ученые подтвердили существование исчезнувших озер, которые охлаждали Сибирь
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Озеро в Сибири
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Озеро в Сибири. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Ученые Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского доказали существование в Сибири уже исчезнувших крупных озер, которые работали как природные кондиционеры, рассказали РИА Новости в институте.
"Ученые Института Карпинского доказали существование в Сибири колоссальных водоемов, которые давно исчезли с карты, но оставили неизгладимый след в истории планеты. Их главная особенность была не в размере, а во влиянии, которое они оказывали на климат. Исследования показывают, что благодаря огромной массе холодной воды, они работали как природные кондиционеры, значительно охлаждая летние температуры на обширных территориях", - сказали там.
В институте отметили, что теория об их существовании появилась в мировом научном сообществе еще в семидесятые годы XX века, но фактические доказательства были получены геологами и учеными Института Карпинского в последние годы.
"Новые данные собирались в течение последних пятнадцати лет при создании государственных геологических карт и позволили воссоздать озера, сопоставимые по масштабу с Каспийским морем и оказавшими колоссальное воздействие на климат Арктики десятки тысяч лет назад", - отметил автор исследования - заместитель генерального директора, руководитель лабораторно-аналитической службы института Дмитрий Назаров.
В учреждении пояснили, что озера были порождены ледником: массивный щит, надвинувшийся со стороны Северного Ледовитого океана, перегородил русла северных рек как гигантская плотина. Однако возникшие водоемы стали не "пленниками льда", а, наоборот, превратились в его союзника. Создавая прохладу, озера замедляли таяние ледника, фактически поддерживая его существование.
Это была сложная система климатической обратной связи: ледник рождал озеро, а озеро защищало ледник. Сотни лет озера накапливали колоссальные объемы пресной воды. Когда ледяная плотина не выдерживала, в Северный Ледовитый океан одномоментно обрушивались потоки, сравнимые с объемом всех современных рек мира, что могло сильно менять климат.
В некоторые же периоды история принимала иной оборот: воды озер прорывались не на север, а на юг - в бассейны Каспийского и Черного морей. Это превращало Каспий в еще более гигантский водоем и оказывало мощное влияние на климат Предкавказья и всей Восточной Европы.
"Сегодня от этих объемных водоемов остались лишь многометровые толщи донных осадков, скрытые в сибирских землях. Но их изучение - ключ к пониманию того, как хрупкие механизмы климата нашей планеты реагировали на резкие перемены в прошлом, что крайне важно для прогнозирования изменений в будущем", - заключили в институте.
