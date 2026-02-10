Рейтинг@Mail.ru
НАК направил губернаторам установки по предупреждению преступлений в школах - РИА Новости, 10.02.2026
13:33 10.02.2026 (обновлено: 13:34 10.02.2026)
НАК направил губернаторам установки по предупреждению преступлений в школах
россия
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф
Россия, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Главам регионов России после нападения учеников на одноклассников и учителей в школах направлены установки Национального антитеррористического комитета по предупреждению таких преступлений, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, слова которого приводятся говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
В Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения эффективности профилактики современных террористических угроз в ЦФО и определены направления дальнейшего её совершенствования в складывающейся оперативной обстановке.
"А также осуществить безотлагательные действия, направленные на повышение качества реализации профилактических мероприятий в молодежной среде. Приходится констатировать, что данная деятельность недостаточно эффективна. И тому наглядные пример участившиеся случаи нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями. Такие факты имеются и в субъектах Центрального федерального округа. В рамках реагирования на эту ситуацию в федеральные органы власти и главам регионов направлены установки Национального антитеррористического комитета, предписывающие реализовать комплекс неотложных мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений. Аппарату комитета необходимо обеспечить постоянный контроль за непрерывностью и действенностью указанной работы", - доложил Бортников.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Бортников сообщил об усилении атак ВСУ на объекты российской энергетики
