НАК направил губернаторам установки по предупреждению преступлений в школах

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Главам регионов России после нападения учеников на одноклассников и учителей в школах направлены установки Национального антитеррористического комитета по предупреждению таких преступлений, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, слова которого приводятся говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.

"А также осуществить безотлагательные действия, направленные на повышение качества реализации профилактических мероприятий в молодежной среде. Приходится констатировать, что данная деятельность недостаточно эффективна. И тому наглядные пример участившиеся случаи нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями. Такие факты имеются и в субъектах Центрального федерального округа. В рамках реагирования на эту ситуацию в федеральные органы власти и главам регионов направлены установки Национального антитеррористического комитета, предписывающие реализовать комплекс неотложных мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений. Аппарату комитета необходимо обеспечить постоянный контроль за непрерывностью и действенностью указанной работы", - доложил Бортников.