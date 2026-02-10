https://ria.ru/20260210/shkola-2073432721.html
НАК направил губернаторам установки по предупреждению преступлений в школах
НАК направил губернаторам установки по предупреждению преступлений в школах - РИА Новости, 10.02.2026
НАК направил губернаторам установки по предупреждению преступлений в школах
Главам регионов России после нападения учеников на одноклассников и учителей в школах направлены установки Национального антитеррористического комитета по... РИА Новости, 10.02.2026
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Главам регионов России после нападения учеников на одноклассников и учителей в школах направлены установки Национального антитеррористического комитета по предупреждению таких преступлений, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, слова которого приводятся говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета.
В Москве
под руководством председателя НАК
, директора ФСБ России Александра Бортникова
состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения эффективности профилактики современных террористических угроз в ЦФО и определены направления дальнейшего её совершенствования в складывающейся оперативной обстановке.
"А также осуществить безотлагательные действия, направленные на повышение качества реализации профилактических мероприятий в молодежной среде. Приходится констатировать, что данная деятельность недостаточно эффективна. И тому наглядные пример участившиеся случаи нападений на одноклассников и учителей с тяжкими последствиями. Такие факты имеются и в субъектах Центрального федерального округа. В рамках реагирования на эту ситуацию в федеральные органы власти и главам регионов направлены установки Национального антитеррористического комитета, предписывающие реализовать комплекс неотложных мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению таких преступлений. Аппарату комитета необходимо обеспечить постоянный контроль за непрерывностью и действенностью указанной работы", - доложил Бортников.