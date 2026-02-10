https://ria.ru/20260210/shipilov-2073391239.html
Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО по делу о взятке
Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО по делу о взятке
Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО по делу о взятке
Сургутский городской суд закрыл процесс над бывшим первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексеем Шипиловым, обвиняемым в... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T10:59:00+03:00
2026-02-10T10:59:00+03:00
2026-02-10T10:59:00+03:00
происшествия
ханты-мансийский автономный округ
сургут
ханты-мансийский автономный округ
сургут
Новости
ru-RU
Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО по делу о взятке
Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО Шипиловым, обвиняемым во взятке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Сургутский городской суд закрыл процесс над бывшим первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексеем Шипиловым, обвиняемым в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Во вторник в горсуде Сургута
проходит очередное заседание по делу Шипилова, ранее процесс был открыт для слушателей и прессы.
"(Суд - ред.) Закрыл", – сказала собеседница агентства в ответ на вопрос относительно формата проведения процесса.
В суде уточнили, что закрытие слушания связано с необходимостью сохранения тайны предварительного следствия, поскольку в отношении других фигурантов оно еще не завершено.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от представителя коммерческой управляющей компании за общее покровительство этой организации.
Вменяют ему две уголовные статьи: получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий. Сначала Шипилов находился в СИЗО, позднее его перевели под домашний арест.