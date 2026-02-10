Рейтинг@Mail.ru
Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО по делу о взятке - РИА Новости, 10.02.2026
10:59 10.02.2026
Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО по делу о взятке
Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО по делу о взятке
происшествия, ханты-мансийский автономный округ, сургут
Происшествия, Ханты-Мансийский автономный округ, Сургут
Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО по делу о взятке

Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО Шипиловым, обвиняемым во взятке

© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФЗдание Следственного комитета РФ
Здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Управление взаимодействия со СМИ СК РФ
Здание Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Сургутский городской суд закрыл процесс над бывшим первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексеем Шипиловым, обвиняемым в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
Во вторник в горсуде Сургута проходит очередное заседание по делу Шипилова, ранее процесс был открыт для слушателей и прессы.
"(Суд - ред.) Закрыл", – сказала собеседница агентства в ответ на вопрос относительно формата проведения процесса.
В суде уточнили, что закрытие слушания связано с необходимостью сохранения тайны предварительного следствия, поскольку в отношении других фигурантов оно еще не завершено.
По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от представителя коммерческой управляющей компании за общее покровительство этой организации.
Вменяют ему две уголовные статьи: получение взятки в особо крупном размере и превышение полномочий. Сначала Шипилов находился в СИЗО, позднее его перевели под домашний арест.
ПроисшествияХанты-Мансийский автономный округСургут
 
 
