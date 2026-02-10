Суд закрыл процесс над экс-замгубернатора ХМАО по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Сургутский городской суд закрыл процесс над бывшим первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексеем Шипиловым, обвиняемым в получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Во вторник в горсуде Сургута проходит очередное заседание по делу Шипилова, ранее процесс был открыт для слушателей и прессы.

"(Суд - ред.) Закрыл", – сказала собеседница агентства в ответ на вопрос относительно формата проведения процесса.

В суде уточнили, что закрытие слушания связано с необходимостью сохранения тайны предварительного следствия, поскольку в отношении других фигурантов оно еще не завершено.

По версии следствия, с 2023 по 2024 год фигурант, занимая должность первого замгубернатора Югры, получил взятку в размере не менее 7,5 миллионов рублей от представителя коммерческой управляющей компании за общее покровительство этой организации.