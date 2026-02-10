Театр "Шалом" анонсировал четыре премьеры в 2026 году

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Московский еврейский театр "Шалом" представит в 2026 году четыре премьеры: "ЛИР", "Магда", "Гетто" и "Праведники".

Премьера спектакля "ЛИР" по трагедии Уильяма Шекспира в переводе Григория Кружкова состоится 3 апреля. Режиссер — неоднократный лауреат премии "Золотая Маска" Яна Тумина. В роли Лира художественный руководитель театра Олег Липовецкий.

"Для театра "Шалом" обращение к "Королю Лиру" имеет глубокое историческое значение: эта роль в 1935 году стала вершиной творчества великого Соломона Михоэлса, художественного руководителя ГОСЕТа, и вошла в анналы мирового театра", — отметили в театре.

Премьера спектакля "Магда" по пьесе современного британского драматурга Майкла Ардитти пройдет 12 сентября (перевод Ольги Варшавер и Татьяны Тульчинской). Постановщиком выступит Евгений Корняг, главный режиссер Белорусского государственного театра кукол (БГТК). "Пьеса исследует сложные моральные и этические конфликты, заставляя зрителя задуматься о природе истины, прощения и искупления в контексте личной и коллективной истории", — рассказали в театре.

Драму "Гетто" по произведению известного израильского драматурга Иешуа Соболя "Шалом" представит 10 октября. Режиссер Владимир Киммельман определил жанр спектакля как "кабаре". Постановка основана на дневниках чудом уцелевшего библиотекаря вильнюсского гетто Германа Крука и рассказывает о невероятном феномене — создании театра в условиях тотального ужаса и неминуемой гибели.

В ноябре зрителей ждет спектакль "Праведники" в постановке режиссера Дмитрия Егорова по пьесе Лары Бессмертной, написанной специально для театра по архивным документам израильского музея Яд ва-Шем. "Пьеса обращается к одной из самых трагических и светлых страниц истории — подвигу людей, рисковавших собой для спасения других", — пояснили в театре.