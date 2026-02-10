Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай расширяют сферы взаимодействия, заявил посол - РИА Новости, 10.02.2026
19:39 10.02.2026
Россия и Китай расширяют сферы взаимодействия, заявил посол
РФ и КНР повышают качественный уровень взаимодействия и расширяют сферы сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
россия, китай, ханчжоу, игорь моргулов, вячеслав володин, шос
Россия, Китай, Ханчжоу, Игорь Моргулов, Вячеслав Володин, ШОС
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. РФ и КНР повышают качественный уровень взаимодействия и расширяют сферы сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.
По словам дипломата, большое значение для укрепления двустороннего практического взаимодействия в 2025 году имели контакты глав правительств России и Китая в ноябре - в рамках их 30-й регулярной встречи в Ханчжоу и на полях заседания Совета глав правительств стран-членов ШОС в Москве.
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посол в Пекине назвал Россию ведущим поставщиком газа в Китай в 2025 году
Вчера, 17:34
"Все это помогло продвинуть наши двусторонние отношения вперед, расширить сферы взаимодействия, повысить его качественный уровень", - сказал Моргулов,
Он выразил уверенность в том, что в 2026 году Россию и Китай ждут новые достижения, интересные проекты и много работы, которая в первую очередь направлена на обеспечение благополучия и процветания народов двух стран.
Говоря о шагах для укрепления взаимодействия, Моргулов напомнил о деятельности пяти комиссий, возглавляемых вице-премьерами, различных отраслевых подкомиссий и рабочих групп.
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Россия и Китай выступили за сотрудничество на основе международного права
4 февраля, 15:17
Дипломат также отметил важность визита в Китай в августе 2025 года председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина для проведения 10-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
Посол напомнил о том, что 25 апреля исполняется 30 лет с момента подписания Совместной декларации, провозгласившей развитие стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
"За эти годы, как известно, уровень наших связей был повышен до отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху. Уверен, это не предел", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.
Индейка в маринаде - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Россия в 2025 году стала главным поставщиком индейки в Китай
5 февраля, 11:14
 
Россия Китай Ханчжоу Игорь Моргулов Вячеслав Володин ШОС
 
 
