Россия и Китай расширяют сферы взаимодействия, заявил посол
Россия и Китай расширяют сферы взаимодействия, заявил посол
РФ и КНР повышают качественный уровень взаимодействия и расширяют сферы сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.
Посол Моргулов: РФ и КНР повышают качественный уровень взаимодействия
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. РФ и КНР повышают качественный уровень взаимодействия и расширяют сферы сотрудничества, заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.
По словам дипломата, большое значение для укрепления двустороннего практического взаимодействия в 2025 году имели контакты глав правительств России
и Китая
в ноябре - в рамках их 30-й регулярной встречи в Ханчжоу
и на полях заседания Совета глав правительств стран-членов ШОС
в Москве
.
"Все это помогло продвинуть наши двусторонние отношения вперед, расширить сферы взаимодействия, повысить его качественный уровень", - сказал Моргулов
,
Он выразил уверенность в том, что в 2026 году Россию и Китай ждут новые достижения, интересные проекты и много работы, которая в первую очередь направлена на обеспечение благополучия и процветания народов двух стран.
Говоря о шагах для укрепления взаимодействия, Моргулов напомнил о деятельности пяти комиссий, возглавляемых вице-премьерами, различных отраслевых подкомиссий и рабочих групп.
Дипломат также отметил важность визита в Китай в августе 2025 года председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина
для проведения 10-го заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству.
Посол напомнил о том, что 25 апреля исполняется 30 лет с момента подписания Совместной декларации, провозгласившей развитие стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.
"За эти годы, как известно, уровень наших связей был повышен до отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступивших в новую эпоху. Уверен, это не предел", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 23.00 мск.