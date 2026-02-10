В Запорожской области при ударе ВСУ погиб настоятель храма

"Во время прощания с усопшим, во дворе частного домовладения, был совершен обстрел. В результате пострадали шесть человек и, к сожалению, погиб один человек — протоиерей Сергий, настоятель Днепрорудненского храма. Всю свою жизнь отец Сергий посвятил служению и заботе о людях", - сказал Балицкий.