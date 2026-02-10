Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области при ударе ВСУ погиб настоятель храма - РИА Новости, 10.02.2026
17:45 10.02.2026
В Запорожской области при ударе ВСУ погиб настоятель храма
В Запорожской области при ударе ВСУ погиб настоятель храма
В Запорожской области при ударе ВСУ погиб настоятель храма

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Настоятель Днепрорудненского храма, протоиерей Сергий погиб при ударе ВСУ по похоронной процессии в селе Скельки Запорожской области, сообщил журналистам губернатор Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали похоронную процессию в селе Скельки, шесть человек ранены, один погиб.
"Во время прощания с усопшим, во дворе частного домовладения, был совершен обстрел. В результате пострадали шесть человек и, к сожалению, погиб один человек — протоиерей Сергий, настоятель Днепрорудненского храма. Всю свою жизнь отец Сергий посвятил служению и заботе о людях", - сказал Балицкий.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким отца Сергия.
"Вся необходимая помощь со стороны государства в лице органов власти Запорожской области будет оказана", - подчеркнул губернатор.
 
Заголовок открываемого материала