Знакомая рассказала о соучастнице покушения на генерала Алексеева

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Соучастница покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая могла пойти на преступление из-за нехватки денег, такое мнение РИА Новости высказала ее знакомая.
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на Алексеева, его госпитализировали.
"А что толкает людей на преступления? Думаю, нехватка денег. Я бы не сказала, что она ненавидела Россию, ну, возможно, за 5 лет в голове что-то и изменилось. Чтобы понять человека, с ним как минимум нужно поддерживать связь", - сказала знакомая Серебрицкой.
По ее словам, с подозреваемой они раньше вместе работали, но последние пять лет не общаются. Признается, что новость о причастности Серебрицкой к покушению на генерала для нее была шоком.
В воскресенье ЦОС ФСБ РФ сообщил РИА Новости, что исполнителя покушения на Алексеева Любомира Корбу задержали в Дубае и передали России. По данным СК РФ, Корба прибыл в Москву в конце декабря 2025 года по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Корба уже арестован. Установлены пособники преступления - граждане РФ Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 рождения. Васин был задержан в Москве, а Серебрицкая выехала на Украину. МВД РФ объявило ее в розыск.