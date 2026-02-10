Сербия не поддержит санкции против России, заявил российский посол

БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Власти Сербии не поддержат санкции Запада против России, что дает возможность для развития отношений двух стран, заявил посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко.
Российские дипломаты и представители Россотрудничества возложили во вторник венки и цветы к могиле посла Российской империи в Белграде Николая Гартвига (1857-1914) ко Дню дипломатического работника РФ.
"Сербия, конечно, не поддержит антироссийские санкции, и это нам дает возможность двигаться дальше в наших отношениях", - сказал глава российского диппредставительства журналистам после церемонии.
"Мы выступаем за урегулирование ситуации в Косово и Метохии на основании резолюции 1244 Совбеза ООН, как и за применение мирного Дейтонского соглашения, когда речь идет о Республике Сербской", - подчеркнул Боцан-Харченко.
Российские дипломаты ежегодно возлагают цветы к могиле Николая Генриховича Гартвига, внесшего в ходе своего пребывания в Белграде с 1909 по 1914 год весомый вклад в развитие дружественных отношений с Сербией, которую называл "русским авангардом на Балканах".