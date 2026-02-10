Рейтинг@Mail.ru
Сербия не поддержит санкции против России, заявил российский посол - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/serbiya-2073475477.html
Сербия не поддержит санкции против России, заявил российский посол
Сербия не поддержит санкции против России, заявил российский посол - РИА Новости, 10.02.2026
Сербия не поддержит санкции против России, заявил российский посол
Власти Сербии не поддержат санкции Запада против России, что дает возможность для развития отношений двух стран, заявил посол РФ в республике Александр... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:28:00+03:00
2026-02-10T16:28:00+03:00
в мире
россия
сербия
белград (город)
александр боцан-харченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:3320:1868_1920x0_80_0_0_2fa682b7964b2e53f4d9ee64397b0131.jpg
https://ria.ru/20260206/serbiya-2072795969.html
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073399560.html
россия
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1f/2038703341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea6c03ac3327c54404ec2af3db6d4b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, белград (город), александр боцан-харченко
В мире, Россия, Сербия, Белград (город), Александр Боцан-Харченко
Сербия не поддержит санкции против России, заявил российский посол

Посол Боцан-Харченко: власти Сербии не поддержат санкции Запада против России

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Власти Сербии не поддержат санкции Запада против России, что дает возможность для развития отношений двух стран, заявил посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко.
Российские дипломаты и представители Россотрудничества возложили во вторник венки и цветы к могиле посла Российской империи в Белграде Николая Гартвига (1857-1914) ко Дню дипломатического работника РФ.
Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Сербия по всем стратегическим пунктам совпадает с Россией, заявил Вулин
6 февраля, 20:53
"Сербия, конечно, не поддержит антироссийские санкции, и это нам дает возможность двигаться дальше в наших отношениях", - сказал глава российского диппредставительства журналистам после церемонии.
Он отметил, что официальная Москва на международных площадках считает приоритетным вопросом поддержку Белграда по проблеме Косово и Метохии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины.
"Мы выступаем за урегулирование ситуации в Косово и Метохии на основании резолюции 1244 Совбеза ООН, как и за применение мирного Дейтонского соглашения, когда речь идет о Республике Сербской", - подчеркнул Боцан-Харченко.
Российские дипломаты ежегодно возлагают цветы к могиле Николая Генриховича Гартвига, внесшего в ходе своего пребывания в Белграде с 1909 по 1914 год весомый вклад в развитие дружественных отношений с Сербией, которую называл "русским авангардом на Балканах".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Вице-премьер Сербии назвал Лаврова исключительным дипломатом
Вчера, 11:37
 
В миреРоссияСербияБелград (город)Александр Боцан-Харченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала