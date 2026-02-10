Сербия не поддержит санкции против России, заявил российский посол

БЕЛГРАД, 10 фев – РИА Новости. Власти Сербии не поддержат санкции Запада против России, что дает возможность для развития отношений двух стран, заявил посол РФ в республике Александр Боцан-Харченко.

"Сербия, конечно, не поддержит антироссийские санкции, и это нам дает возможность двигаться дальше в наших отношениях", - сказал глава российского диппредставительства журналистам после церемонии.