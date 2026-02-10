Рейтинг@Mail.ru
Иран хочет скорее заключить сделку по ядерному досье, заявил МИД страны
12:42 10.02.2026 (обновлено: 12:57 10.02.2026)
Иран хочет скорее заключить сделку по ядерному досье, заявил МИД страны
Иран хочет скорее заключить сделку по ядерному досье, заявил МИД страны

МИД Ирана: Тегеран хочет скорее заключить с США сделку по ядерной проблематике

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Иранская сторона стремится как можно скорее заключить сделку по ядерной проблематике Тегерана, время играет для Ирана решающую роль, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.
"Чем быстрее будет заключена сделка (с США - ред.), тем лучше. Мы начали эти переговоры, ориентируясь на достижение результата. Время для нас имеет решающее значение. Я уже много раз говорил, что скорейшее снятие санкций (в результате заключения ядерного соглашения - ред.) – это победа для Ирана", - сказал Багаи, его слова приводит иранский телеканал SNN.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
У Ирана нет желания создать атомную бомбу, заявил Фидан
9 февраля, 22:04
Он также отметил, что прошедший в пятницу диалог Ирана и США в Маскате был сосредоточен на обсуждении общих вопросов и призван оценить серьезность намерений американской стороны и определить дальнейшие шаги.
В минувшую пятницу в оманской столице Маскате прошли переговоры между делегациями США и Ирана на тему иранской ядерной программы, и Трамп заявлял, что они прошли хорошо и продолжатся на неделе. Вместе тем глава МИД исламской республики Аббас Аракчи в воскресенье сказал, что Тегеран настаивает на своем праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.
Вид на Иерусалим - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Израиль предупредил США, что сам может нанести удар по Ирану, пишут СМИ
9 февраля, 07:35
 
