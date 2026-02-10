Иран хочет скорее заключить сделку по ядерному досье, заявил МИД страны

ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Иранская сторона стремится как можно скорее заключить сделку по ядерной проблематике Тегерана, время играет для Ирана решающую роль, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в ходе еженедельной пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия.