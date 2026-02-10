Рейтинг@Mail.ru
Задержанный на 11 часов в Гаване самолет "России" приземлился в Москве - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 10.02.2026 (обновлено: 19:21 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/samolet-2073482353.html
Задержанный на 11 часов в Гаване самолет "России" приземлился в Москве
Задержанный на 11 часов в Гаване самолет "России" приземлился в Москве - РИА Новости, 10.02.2026
Задержанный на 11 часов в Гаване самолет "России" приземлился в Москве
Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), задержанный на 11 часов, прибыл из Гаваны в аэропорт назначения "Шереметьево", следует следует из... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T16:59:00+03:00
2026-02-10T19:21:00+03:00
гавана
куба
москва
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073510411_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e579e16cbcad0e32fb08eff3d219a92d.jpg
https://ria.ru/20260209/aeroflot-2073252608.html
гавана
куба
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073510411_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2bdc34810dfd4ab4c690301254c3b38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гавана, куба, москва, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Гавана, Куба, Москва, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
Задержанный на 11 часов в Гаване самолет "России" приземлился в Москве

Самолет "России" приземлился в Москве после 11 часов задержки в Гаване

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСамолет рейса FV 6850 авиакомпании "Россия" прибыл из Гаваны в аэропорт "Шереметьево" после 11-часовой задержки
Самолет рейса FV 6850 авиакомпании Россия прибыл из Гаваны в аэропорт Шереметьево после 11-часовой задержки - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Самолет рейса FV 6850 авиакомпании "Россия" прибыл из Гаваны в аэропорт "Шереметьево" после 11-часовой задержки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), задержанный на 11 часов, прибыл из Гаваны в аэропорт назначения "Шереметьево", следует следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Самолет с пассажирами рейса FV 6850 по расписанию должен был вылететь из кубинской столицы 9 февраля в 09.00 по местному времени (17.00 мск), однако отправился только в 20.40 (04.40 мск 10 февраля).
Как сообщали РИА Новости утром во вторник в службе внешних коммуникаций "России", рейс был задержан в связи с длительным ожиданием заправки на Кубе.
Авиакомпания "Россия" выполняет рейсы из столичного аэропорта "Шереметьево" в кубинские города Гавана и Варадеро. "Аэрофлот" в понедельник сообщал, что "Россия", несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива, продолжит полеты на остров. При этом маршруты полетов могут корректироваться в связи с дополнительными посадками на дозаправку.
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Авиакомпания "Россия" продолжит полеты в кубинские Гавану и Варадеро
9 февраля, 17:05
 
ГаванаКубаМоскваАэрофлотШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала