Задержанный на 11 часов в Гаване самолет "России" приземлился в Москве

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), задержанный на 11 часов, прибыл из Гаваны в аэропорт назначения "Шереметьево", следует следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Самолет с пассажирами рейса FV 6850 по расписанию должен был вылететь из кубинской столицы 9 февраля в 09.00 по местному времени (17.00 мск), однако отправился только в 20.40 (04.40 мск 10 февраля).