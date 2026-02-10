Задержанный на 11 часов в Гаване самолет "России" приземлился в Москве

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), задержанный на 11 часов, прибыл из Гаваны в аэропорт назначения "Шереметьево", следует следует из данных онлайн-табло аэропорта.
Самолет с пассажирами рейса FV 6850 по расписанию должен был вылететь из кубинской столицы 9 февраля в 09.00 по местному времени (17.00 мск), однако отправился только в 20.40 (04.40 мск 10 февраля).
Как сообщали РИА Новости утром во вторник в службе внешних коммуникаций "России", рейс был задержан в связи с длительным ожиданием заправки на Кубе.
Авиакомпания "Россия" выполняет рейсы из столичного аэропорта "Шереметьево" в кубинские города Гавана и Варадеро. "Аэрофлот" в понедельник сообщал, что "Россия", несмотря на сообщения авиавластей Кубы о дефиците авиатоплива, продолжит полеты на остров. При этом маршруты полетов могут корректироваться в связи с дополнительными посадками на дозаправку.